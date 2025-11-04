Projektledare för KPI-utveckling Data Governance
2025-11-04
Vill du leda ett strategiskt uppdrag där du får kombinera affärsförståelse, dataanalys och struktur i världsklass? Vi söker nu en erfaren konsult som kan driva arbetet med datadriven KPI-utveckling och etablering av Data Governance inom en ledande aktör i fastighetssektorn.
Målet är tydligt - att skapa en modern, datadriven organisation där beslut baseras på fakta och insikter, och där data ses som en strategisk tillgång för framtidens affär och AI-satsningar.
Uppdraget
I rollen som projektledare ansvarar du för att:
Leda utvecklingen av datadrivna KPI:er för olika affärsområden och skapa en gemensam förståelse för vad som verkligen driver affären.
Kartlägga system, datakällor och datadomäner för att bygga en hållbar grund för Data Governance.
Säkerställa tydligt dataägarskap, kvalitet och struktur i datalandskapet.
Driva workshops och dialoger med verksamheten för att fånga behov och översätta dem till konkreta datakrav.
Presentera resultat, analyser och rekommendationer på ett pedagogiskt och engagerande sätt.
Du får en nyckelroll i att stötta både ledning och verksamhet i den datadrivna förflyttningen - från nuläge till framtidens arbetssätt.

Profil
För att lyckas i uppdraget ser vi att du har:Minst 5 års erfarenhet inom data- och analysområdet, exempelvis som BI-konsult, dataarkitekt, dataanalytiker eller liknande.
Dokumenterad erfarenhet av datadrivna projekt och KPI-utveckling kopplad till affärsnytta.
Stark förståelse för IT-arkitektur, dataplattformar och integration av datakällor.
Erfarenhet av Google Cloud Platform (GCP) eller annan molninfrastruktur är meriterande.
God insikt i Data Governance, inklusive dataägarskap, metadata, datakvalitet och informationsmodellering.
Förmåga att översätta affärsbehov till datakrav och bygga struktur där det saknas.
Utmärkta kommunikativa egenskaper - du är trygg i att leda workshops, skapa samsyn och förklara komplexa samband på ett enkelt sätt.
En självgående, strukturerad och resultatorienterad approach där du prioriterar utifrån affärsnytta.
Erfarenhet från fastighetsbranschen eller annan asset-intensiv verksamhet är ett stort plus, liksom tidigare uppdrag där du hjälpt organisationer att ta klivet mot en mer datadriven kultur.
Uppdragsperiod: 2026-12-01 - 2026-12-31
