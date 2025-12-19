Projektledare Entreprenad VA
Xylem Water Solutions Global Services AB / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Xylem Water Solutions Global Services AB i Luleå
, Gällivare
, Sundsvall
, Uppsala
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Xylem Sveriges försäljningsorganisation finns på 12 orter i Sverige och består av 200 medarbetare inom sälj, service, marknad, administration och teknik. Vårt arbete är inriktat på att utveckla nya tekniker som förbättrar hur vatten används, bevaras och återanvänds i framtiden. Våra produkter och tjänster förflyttar, behandlar, analyserar, övervakar och återför vatten till miljön för allmännyttiga företag, industri, bostäder och kommersiella byggnader.
Om rollen
Som Projektledare är du ansvarig för att leda och samordna projekt inom vårt entreprenadområde. I detta ingår ansvar för ekonomi, tidplan, teknik och KMA.
Du arbetar tillsammans med våra Säljare, underentreprenörer och slutkunder om att dimensionera och föreslå lösningar utifrån givna process- eller funktionskrav specificerade av våra kunder. Vår produktportfölj består bland annat av pumpar och pumpstationer, omrörare, UV-ljus och luftningssystem samt styrning av dessa.

Dina arbetsuppgifter
Projektleda och genomföra entreprenadprojekt för samtliga av våra segment
Projektledaren ansvarar för framtagandet av tidplan och betalningsplan för entreprenaden.
Sköta kontakter med kund, beställare och underentreprenörer samt medverka i förhandlingar
Ansvara för upphandling av underentreprenader och materiel till projekten
Ekonomisk uppföljning av projekt
I tjänsten ingår en del resor.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet från att ha arbetat i entreprenadprojekt och gärna inom VA. Du är affärsmässig och kundorienterad och har en god förmåga att bygga upp och underhålla långsiktiga affärsrelationer. Projekten du driver pågår ofta under ett par års tid och därav är det viktigt att du är uthållig och trivs med att ha ett långsiktigt fokus i ditt arbete.
För att vara aktuell för tjänsten ser vi även att du har:
Ett par års erfarenhet av att driva entreprenadprojekt, gärna inom VA.
God förståelse för ekonomi, teknik, KMA och entreprenadjuridik.
God datorvana.
Grundläggande kunskap i svenska och engelska, tal och skrift.
B-körkort
Vi bedömer också att det är meriterande om du har:
En avslutad eftergymnasial utbildning inom relevant område.
Erfarenhet inom inköp och upphandling.
Goda kunskaper i planeringsverktyg.
Goda kunskaper i AB och ABT.
Varför Xylem?
Hos Xylem får du möjlighet att arbeta i en kreativ och internationell miljö där din personliga och professionella utveckling står i fokus. Vi erbjuder även möjligheten att engagera dig i samhällsnyttiga projekt genom vårt volontärprogram Xylem Watermark: www.xylemwatermark.com

Så ansöker du
Om du har några frågor angående denna tjänst, vänligen kontakta rekryterare Daniel Långberg, daniel.langberg@xylem.com
Fackrepresentant är Mikael Lövås, Unionen, och Rocio Piazuelo-Carrasco, Sveriges Ingenjörer, tel: + 46 8 475 60 00.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xylem Water Solutions Global Services AB
(org.nr 556782-9253)
973 47 LULEÅ Jobbnummer
9654451