Projektledare Elnät

Bodens Energi är en energikoncern där fjärrvärme, elhandel, elproduktion och administration bedrivs i moderbolaget Bodens Energi AB. Det helägda dotterbolaget Bodens Energi Nät AB ansvarar för elnätets 17 000 kunder samt viss entreprenadverksamhet i kommunen. Det innebär att vi arbetar för alla bodensare och med hela staden. Att bedriva en hållbar verksamhet socialt, ekonomiskt och ekologiskt är en viktig ledstjärna för vårt företag och våra medarbetare. Vill du vara med på vår resa och delar du vår vision att vara en lokal kraft med ansvar för framtiden då är du välkommen till oss på Bodens Energi!Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Som projektledare inom elnät ansvarar du för att leda och genomföra investerings- och reinvesteringsprojekt inom Bodens Energi Näts koncessionsområde spänningsnivå 0,4-24kV. Projekten omfattar ny-, om- och tillbyggnad av elnätsanläggningar såsom ledningsnät, stationer och kundanslutningar.
Du ansvarar för att projekten genomförs inom givna ramar avseende säkerhet, kvalitet, ekonomi och tid. I rollen ingår att planera, leda och följa upp projekt från tidigt skede till färdig anläggning.
Arbetet sker i nära samarbete med interna resurser, konsulter och entreprenörer. Du har en central roll i dialogen med verksamheten och samverkar med kunder, myndigheter, markägare och andra intressenter. Rapportering gällande tid, ekonomi och risker görs till styrgrupp enligt vår projektmodell. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant eftergymnasial utbildning med inriktning mot el/elkraft eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet.
• Erfarenhet av projektledning inom elnät, energibranschen eller annan teknisk infrastruktur.
• God förståelse för projektstyrning avseende tid, ekonomi och kvalitet.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
• B-körkort
Det är meriterande om du har kunskap om ABT06, AB04 och upphandling.Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och engagerad. Du har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer både internt och externt. Du är kommunikativ och trivs i en roll där du leder andra mot gemensamma mål.
Vi värdesätter din förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och driva projekt framåt, samtidigt som du är prestigelös och bidrar till ett gott samarbetsklimat.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Övrig information
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar oss! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med på resan?
Att arbeta inom Bodens Energi innebär att arbeta med samhällsviktig verksamhet och på grund av det så genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Rekrytering görs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Boden Energi AB, Bodens Energi Nät AB Kontakt
Projektchef
Henrik Nordström henrik.nordstrom@bodensenergi.se 0921 58254 Jobbnummer
