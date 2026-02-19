Projektledare elkraft, högspänning
Vill du vara med på vår tillväxtresa?
Vill du vara med på vår tillväxtresa?

OneCo söker nu, till affärsområde Kraftteknik, en engagerad och strukturerad projektledare som har erfarenhet av projekt inom byggnation av ställverk och högspänningsanläggningar. Du erbjuds en utmanande och stimulerande tjänst där du får möjlighet att arbeta med projekt för utbyggnaden av det svenska elnätet.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektledare ansvar du för att framgångsrikt driva projektet i nära samverkan med våra kunder.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Ha det operativa ansvaret för framdriften i projektet.
I samarbete med ledande montör, planera och genomföra projektet.
Ansvara för projektekonomin samt upprätta och följa upp tidplan och ekonomi.
Kommunicera och rapportera projektstatus internt samt till relevanta intressenter.
Arbeta proaktivt med kalkylering och hantering av risker i projektet.
Då våra projekt är lokaliserade över hela Sverige, ser vi att du är flexibel och har möjlighet att resa vid behov. B-körkort erfordras.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som projektledare ser vi att du eftergymnasial relevant utbildning eller 2-3 års arbetslivserfarenhet inom projektledning inom området. Du har erfarenhet av att planera, leda, styra projekt och följa upp resultat. Du är van att samordna olika uppdrag och arbetsuppgifter som ingår i ett projekt och kontrollerar hur projektet fortlöper för att snabbt kunna sätta in åtgärder om något går snett. Du behöver också ha erfarenhet från entreprenader för mellan- eller högspänning och även goda kunskaper i entreprenadjuridik.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och har förmågan att självständigt planera, prioritera och utföra ditt arbete. Att ta initiativ och vara drivande kommer naturligt för dig, likaså att finna lösningar på frågor och problem som kan uppstå. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med både interna och externa parter.
Vad har OneCo att erbjuda dig?
Vi på OneCo kan erbjuda dig en tjänst i en expansiv bransch med varierande arbetsuppgifter där du får möjligheten att utvecklas och vara med och påverka. Inom affärsområdet har vi en positiv atmosfär och högt i tak med många skratt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta affärsområdeschef Andreas Niklasson, andreas.niklasson@oneco.se
070 323 19 47
Intervjuer genomförs löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Anställningstyp/arbetstider: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Arbetstid: Dagtid, vardagar heltid 40 tim per vecka
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Rosersberg, Sigtuna.
Lön: Månadslön, övriga ersättningar enligt kollektivavtal Branschavtal Energi.
