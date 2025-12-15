Projektledare Elinstallationer
Northern Skill AB / Elektrikerjobb / Stockholm Visa alla elektrikerjobb i Stockholm
2025-12-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Northern Skill AB i Stockholm
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Uppsala
, Östhammar
eller i hela Sverige
Vi söker: Projektledare med driv och förmågan att utveckla medarbetare och affären.
Konsultuppdrag genom Northern Skill
Plats: Stockholm Tjänst: Heltid / Projektanställning Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Är du tidigare elektriker med några års erfarenhet och redo att ta nästa steg i karriären?
Som projektledare kommer du att arbeta på olika projekt inom industri, bygg eller service, beroende på din kompetens och våra uppdrag.
Vi ser gärna att du har en erfarenhet enligt nedan:
ECY-certifikat eller motsvarande
B-körkort (krav)
Liftkort
Några års erfarenhet som elektriker
God svenska i tal och skrift, engelska är meriterande
God samarbetsförmåga och ett självständigt arbetssätt
Flexibilitet och vilja att arbeta på resande fot
Ledande roll sen tidigare.
Vi erbjuder:
Trygg anställning med kollektivavtal
Spännande uppdrag på varierande arbetsplatser
Möjlighet att växa inom företaget
Bra arbetsmiljö och stöttande kollegor
Ansökan:
Skicka din ansökan och CV. Urval sker löpande.
Slutligen
Som konsult genom Northern Skill blir du väl omhändertaget och har dom bästa villkoren! Vi finns alltid tillgänglig för dig om frågor uppstår.
Vår vision är alltid ett långt samarbete med våra konsulter!
Det ska vara lätt att söka jobb ! Har du inget färdigt CV så skriv istället några rader om vem du är och varför du är lämpad för jobbet! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Northern Skill AB
(org.nr 559450-6346), http://northernskill.se Arbetsplats
Northern Skill Kontakt
Jonathan Persson jonathan@northernskill.se Jobbnummer
9644751