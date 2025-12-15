Projektledare Elinstallationer

Northern Skill AB / Elektrikerjobb / Stockholm
2025-12-15


Vi söker: Projektledare med driv och förmågan att utveckla medarbetare och affären.
Konsultuppdrag genom Northern Skill
Plats: Stockholm Tjänst: Heltid / Projektanställning Start: Enligt överenskommelse

2025-12-15

Om tjänsten
Är du tidigare elektriker med några års erfarenhet och redo att ta nästa steg i karriären?
Som projektledare kommer du att arbeta på olika projekt inom industri, bygg eller service, beroende på din kompetens och våra uppdrag.
Vi ser gärna att du har en erfarenhet enligt nedan:

ECY-certifikat eller motsvarande

B-körkort (krav)

Liftkort

Några års erfarenhet som elektriker

God svenska i tal och skrift, engelska är meriterande

God samarbetsförmåga och ett självständigt arbetssätt

Flexibilitet och vilja att arbeta på resande fot

Ledande roll sen tidigare.

Vi erbjuder:

Trygg anställning med kollektivavtal

Spännande uppdrag på varierande arbetsplatser

Möjlighet att växa inom företaget

Bra arbetsmiljö och stöttande kollegor

Ansökan:
Skicka din ansökan och CV. Urval sker löpande.
Slutligen
Som konsult genom Northern Skill blir du väl omhändertaget och har dom bästa villkoren! Vi finns alltid tillgänglig för dig om frågor uppstår.
Vår vision är alltid ett långt samarbete med våra konsulter!
Det ska vara lätt att söka jobb ! Har du inget färdigt CV så skriv istället några rader om vem du är och varför du är lämpad för jobbet!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Northern Skill AB (org.nr 559450-6346), http://northernskill.se

Arbetsplats
Northern Skill

Kontakt
Jonathan Persson
jonathan@northernskill.se

Jobbnummer
9644751

