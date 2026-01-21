Projektledare el
Är du intresserad av teknik och vill vara med och utveckla Regionens fastigheter?
Teknikavdelningen ansvarar för de tekniska systemen vid om- och nybyggnation av vårt fastighetsbestånd. Vi är även delaktiga i att ta fram tekniska standarder för Regionens fastigheter. Vi är 18 medarbetare med en lång erfarenhet av tekniska installationer och med stor vana att leda komplexa installationsprojekt.
Vi arbetar ständigt med att förbättra och förnya vårt fastighetsbestånd och har ett kontinuerligt högt flöde av små och stora projekt. För att genomföra våra ny- och ombyggnadsprojekt samt för att utveckla och modernisera våra tekniska system söker vi nu en projektledare el.
Område fastigheter ansvarar för förvaltning, drift och byggnation av Region Örebro läns fastigheter, ca 500 000 m2. Vår huvuduppgift är att vårda våra fastigheter och att se till att lokalerna är funktionella och ändamålsenliga. Det gör vi genom verksamhets- och teknikanpassning eller genom att skapa nya lokaler eller byggnader. Våra hyresgäster är till största delen vårdverksamheter, vilket innebär en hög teknisk komplexitet och krav på samband, funktionalitet och flöden.
Tillsammans är vi ca 150 medarbetare, både yngre och mer erfarna. Våra medarbetare är drivna, engagerade och har en hög teknisk kompetens. Hos oss möter du människor som hjälper varandra och har en god sammanhållning.
Regionservice arbetar med service till Region Örebro läns verksamheter. Hos oss finns många olika arbetsuppgifter och expertis inom bland annat IT, fastighet, kost, städ, transport, logistik, medicinsk teknik, support, upphandling, arkivering och administration. Vi har också ett strategiskt ansvar för utveckling av våra verksamheter. Våra ca 1000 medarbetare är vår stora tillgång för att göra ett gott arbete med kundens fokus. Vi drivs av ett stort engagemang för helhetssyn, samverkan och utveckling av arbetsmetoder.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Som projektledare el jobbar du i olika projektgrupper med nybyggnads- underhålls- och ombyggnadsprojekt. Du kommer även att ha ansvar för egna elprojekt både tekniskt och ekonomiskt. Arbetet innebär att du deltar från idé till färdigt utförande och arbetar nära kollegor inom olika teknikområden.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Vi söker dig som har elteknisk utbildning. Vidare har du goda kunskaper inom entreprenadjuridik samt lagstiftning, regelverk och standarder inom elområdet. Du har flera års arbetslivserfarenhet inom tex entreprenad- eller konsultverksamhet Det är meriterande om du har en akademisk utbildning som vi bedömer som relevant.
Arbetet sker oftast i team eller projektgrupper, vilket innebär att du ska ha en helhetssyn och ha lätt för att samarbeta samt ha ett positivt och utåtriktat bemötande. Du ska vidare vara självgående, kvalitetsmedveten, lyhörd, strukturerad och ha lätt att uttrycka dig i tal och skrift, samt ha en vilja att vidareutvecklas.
Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Avdelningschef, Olof Ekstrand, 019-6027399
Fackliga företrädare:
Vision; Isabell Karlsson, 019-6022755 Ersättning
Månadslön
