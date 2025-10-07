Projektledare El
2025-10-07
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Vill du vara med på en spännande tillväxtresa i ett familjärt bolag med korta beslutsvägar, stark gemenskap och högt engagemang? Ternstedt i Linköping söker nu en Projektledare EL som vill driva entreprenadprojekt i en organisation med hög trivsel och stora utvecklingsmöjligheter.
Om Ternstedt Invent
Ternstedt Invent är en helhetsleverantör av funktionella lösningar inom el, VS, ventilation, plåt, kyla och badrum. Företaget grundades 2001 genom en sammanslagning av två familjeföretag med lång erfarenhet inom VVS samt plåt och ventilation. Sedan dess har vi växt och breddat både vår geografiska närvaro och vårt tjänsteutbud. Tillsammans med våra dotterbolag Ternstedt Invent Örebro och Närkes Energiteknik är vi idag ca 140 medarbetare. Vårt huvudkontor finns i Linköping och vi har filialer i Norrköping, Kisa, Rimforsa, Åtvidaberg och Örebro. Vårt verksamhetsområde sträcker sig dock långt utanför dessa orter. Utöver våra kärntjänster erbjuder vi lösningar inom energi som värmepumpar, solceller och laddstationer, samt kompletta installationer av larm och säkerhetssystem. Genom att samordna våra olika affärsområden skapar vi hållbara helhetslösningar med lång livslängd. Det gynnar både miljön och våra kunder. Vår ambition är att vara en lokal installationspartner med bred kompetens och hög service. Med oss får du en trygg leverantör som levererar kvalitet i allt från små serviceuppdrag till omfattande projekt. Läs mer på: https://comfort.se/medlem/ternstedt-invent-ab/
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som Projektledare EL hos oss blir du en nyckelperson som planerar, leder och följer upp entreprenadprojekt inom elinstallationer. Du leder projekt av betydande omfattning - från medelstora till större leveranser - i Linköping, Norrköping och omnejd.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Ansvara för planering, budget och resursfördelning i projekten.
• Leda arbetet genom nära samarbete med ledande montör och övriga elektriker.
• Vara en central kontaktperson mot kunder, leverantörer och samarbetspartners.
• Delta i projektmöten, kundmöten och kundbearbetning.
• Säkerställa att projekten drivs enligt tidsplan, budget och kvalitetskrav.
Rollen är administrativ till sin karaktär, men kräver samtidigt prestigelöshet och en vilja att rycka in där det behövs. Du arbetar i nära samarbete med projektadministratören som stöttar med administration, kvalitet och miljöarbete.
Din profil
Vi söker dig som är driven, strukturerad och självgående och som trivs med att ha en central roll i större projekt. Du är tydlig i din kommunikation, har lätt för att samarbeta och skapar trygghet genom din närvaro ute i projekten.
Skallkrav
• Relevant elutbildning eller ECY-certifikat/motsvarande yrkesbehörighet.
• Några års erfarenhet av projektledning eller arbetsledning inom el, gärna från entreprenadprojekt.
• Flytande svenska i tal och skrift.
• B-körkort.
Din framtida arbetsplats Hos Ternstedt möts du av en prestigelös och familjär kultur där man hjälper varandra och har roligt på jobbet. Vi är ett växande bolag och har nyligen öppnat kontor i Norrköping. Ternstedt är en del av Comfortgruppen - en av Sveriges största VVS- och el-installationskedjor med över 400 medarbetare i regionen. Det ger dig både trygghet och tillgång till ett starkt nätverk.
Ansök redan idag!
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam som du ser nedan.
Vi kommer i urvalet att nyttja personlighetstester. Du kommer också att tidigt i urvalet få del av och svara på hur du anser dig möta de skallkrav och meriterande aspekter som finns för tjänsten avseende utbildning, erfarenhet och kunskap. Vårt fokus kommer i ett första läge vara skallkraven och din personliga potential. Senare kommer naturligtvis personliga intervjuer med både oss och kund samt referenstagning och bakgrundskontroll ske.
Sök tjänsten genom att klicka på "ansök" och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
Hoppas att vi möts i processen!
Anastasia Almasidis, 0790-984164 eller på anastasia.almasidis@unikresurs.se
Daniel Edqvist, 072-1426923 eller på daniel.edqvist@unikresurs.se
