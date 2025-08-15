Projektledare digitalisering
Jönköpings kommun / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2025-08-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vi förstärker nu vår avdelning med en erfaren projektledare som har god vana och intresse av att driva projekt inom digitaliseringsområdet.
I rollen som övergripande projektledare kommer du att spela en nyckelroll i att driva och genomföra kommunövergripande digitala projekt vilket bidrar till att förbättra våra kommunala tjänster och processer.
Ditt nya jobb
Ditt uppdrag kommer främst bestå av projektledning av kommunövergripande projekt inom digitaliseringsområdet.
Första uppdraget blir att leda ett flerårigt projekt för att upphandla ett nytt kommungemensamt ekonomisystem där denna roll kommer bli huvudprojektledare.
• Agera huvudprojektledare för införanden av nya kommunövergripande
verksamhetssystem och andra digitaliseringsinitiativ
• Driva förändringsprocesser med tydliga resultat och förankrade lösningar
• Säkerställa att projekten levereras i tid, inom budget och med hög kvalitet
• Samarbeta med olika avdelningar och intressenter för att identifiera behov och
utveckla lösningar
• Utveckla och implementera projektplaner, tidslinjer och budgetar
• Följa upp och rapportera projektens framsteg till ledningen
Din kompetens
• Har en akademisk utbildning gärna inom IT och datavetenskap
• Relevant projektledarutbildning eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av projektledning inom digitalisering eller IT
• Erfarenhet av att leda komplexa projekt med flera intressenter
• Erfarenhet av arbete med ekonomirelaterade system är meriterande
• Stark kommunikations- och samarbetsförmåga
• Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
• Erfarenhet från liknande roller inom offentlig verksamhet eller jämförbara större organisationer
Att ha kunskaper utav relevanta projektledningsmetoder som exempelvis PPS, IPMA.
Kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska
Meriterande
Vi lägger stor vikt vid dina färdigheter och personliga egenskaper och söker dig som är drivande och lösningsfokuserad, som ser vad som behöver göras och är duktig på att entusiasmera och leda projektet framåt. Du är en noggrann person som dokumenterar och på ett tydligt och pedagogiskt sätt kommunicerar om projektet. Tjänsten innehåller många kontaktytor och du behöver därför vara skicklig på att samarbeta med andra för att utföra uppgifter och nå gemensamma mål. Kunskap och erfarenhet av förändringsledning i stora organisationer är också meriterande.
Välkommen till oss
Digitaliseringsavdelningens uppdrag är att stödja kommunens verksamheter genom hela digitaliseringsresan - från att ett utvecklingsbehov uppstår hela vägen till kostnadseffektiv, tillförlitlig och säker IT-drift. Avdelningen har ett uttalat mål att kommunen ska kunna öka takten i digitaliseringsarbetet samt att synliggöra de framsteg, förbättringar, effekter och nyttor som utgör resultat av arbetet. Avdelningen ansvarar även för att tillhandahålla effektiva IT-tjänster samt en säker, robust och skalbar digital infrastruktur som stödjer och möjliggör digitaliseringsarbetet.
Är du redo att ta dig an denna utmaning och vara en del av Jönköpings kommuns framgång? Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och trevliga team!
Läs mer om Jönköpings kommun som arbetsgivare här.
Bra att veta
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Som medarbetare i Jönköpings kommun är man krigsplacerad.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Niklas Lingvall, Enhetschef IT Strategi och utveckling, tel. 036-10 61 86 eller niklas.lingvall@jonkoping.se
Facklig företrädare: Patrik Andersson, Vision, tel. 036-105489 eller patrik.andersson@jonkoping.se
Som medarbetare i Jönköpings kommun är man krigsplacerad.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som IT-projektledare!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt gällande kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/946". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Stadskontoret Kontakt
Niklas Lingvall 036-106186 Jobbnummer
9459397