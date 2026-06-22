Projektledare Bygg
Outokumpu Stainless AB / Byggjobb / Avesta Visa alla byggjobb i Avesta
2026-06-22
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Projektledare Bygg – Avesta Operations (PMO)
Outokumpu Avesta växer – och nu söker vi en tekniskt stark projektledare som vill driva våra byggprojekt. Hos oss får du en central roll i att utveckla, modernisera och framtidssäkra vår produktion genom kvalificerade underhållsinsatser och anläggningsmodiferingar.
Det här är en roll för dig som trivs nära verksamheten, gillar att vara ute i anläggningen och som vill driva projekt från tidig förstudie till färdig leverans. Du blir den som håller ihop helheten - tekniskt, ekonomiskt och tidsmässigt.
Om rollen
Som Projektledare Bygg leder du den byggtekniska delen i projekt av karaktären re-investeringar, moderniseringar och processtekniska uppgraderingar.
Du ansvar för hela projektes livscykel: från förstudie till genomförande och avslut. Detta i nära samarbete med underhåll, produktion och externa intressenter.
Du är ett stöd som sakkunnig inom byggteknik och byggprocessen till hela organiationen vid förstudier, upphandlingar och genomförande av projekt.
Du kommer bland annat att:
driva tekniska förstudier, behovsanalyser och ta fram kravspecifikationer
leda projekt enligt Outokumpus projektmodell
ansvara för ekonomi, omfattning och tidplan
samordna och leda interna specialister och externa leverantörer
leda och följa upp byggprojekt genom hela processen
säkerställa att projekt genomförs i enlighet med byggnormer, lagkrav och våra säkerhets- och kvalitetskrav
Rollen är verksamhetsnära - du rör dig mycket i anläggningen, för dialog med tekniker, underhåll och produktion och ser till att projekten fungerar i verkligheten.
En del av Avesta PMO
Du är placerad centralt i organisationen Asset management & Investments, en del av Outokumpu Avestas Project Management Office (PMO), vårt gemensamma projektkontor.
Här får du:
kollegor som också är projektledare och ingenjörer
metodstöd, erfarenhetsutbyte och utveckling
en stark professionell miljö där du kan bolla idéer, strategier och tekniska utmaningar
Vem är du?
Vi söker en projektledare som kombinerar teknisk kompetens med struktur, kommunikation och driv. Du trivs med att leda, samarbeta och ta initiativ och du gillar känslan av att se konkreta resultat av ditt arbete.
Du är:
strukturerad och trygg i att arbeta efter projektmodell
analytisk med god förståelse för både teknik och helhet
kommunikativ och samarbetsinriktad
nyfiken, utvecklingsorienterad och van att driva saker framåt
operativ, praktiskt lagd och trivs i produktionen
Kvalifikationer
Teknisk utbildning inom byggteknik, alternativt motsvarande dokumenterad erfarenhet
Erfarenhet av projektledning inom bygg i industri eller liknande
Goda språkkunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av underhåll, produktion eller industriell miljö
Erfarenhet av byggtekniska förfrågningsunderlag och leverantörsstyrning
Erfarenhet av investeringsprojekt
Vi erbjuder
Hos Outokumpu får du mer än ett jobb, du blir en del av en global och teknikstark organisation där utveckling, hållbarhet och ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen. Här får du möjlighet att växa, utvecklas och påverka framtiden för vår produktion i Avesta.
Vi erbjuder bland annat:
konkurrenskraftig lön och attraktivt förmånspaket
goda möjligheter till utveckling och vidareutbildning
en trygg, inkluderande och modern arbetsmiljö
en roll där du gör skillnad och ser resultaten av ditt arbete
kollektivavtal, förmåner och en stark säkerhetskultur
Varför Outokumpu?
Outokumpu är världsledande inom rostfritt stål och en viktig aktör i den gröna omställningen. Med över 100 års erfarenhet kombinerar vi avancerad teknik med ett av världens lägsta koldioxidavtryck för rostfritt stål. Här får du arbeta i en internationell miljö där säkerhet, kvalitet och hållbarhet är vägledande – och där du får möjlighet att påverka både din egen och verksamhetens utveckling.
Ansökan & kontakt
Skicka in din ansökan senast 2026-08-09 via vår karriärsida. Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att semesterperioden kan medföra viss fördröjning i återkopplingen. Intervjuer planeras att starta under vecka 33.
Kontakt:
Jerker Arnberg, rekryterande chef – jerker.arnberg@outokumpu.com
Josefine Frisendahl, Talent Acquisition Partner – josefine.frisendahl@outokumpu.com
Fackliga representanter:
Unionen: Patrik Sundell, 070–088 10 11
Ledarna: Patrik Norberg, 070–088 12 06
Sveriges Ingenjörer: Gunnar Lindstrand, 070–088 19 57
Outokumpu välkomnar mångfald och arbetar aktivt för en inkluderande arbetsplats där alla ges möjlighet att utvecklas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Outokumpu Stainless AB
(org.nr 556001-8748)
Bergsnäsgatan 11 Jernverket (visa karta
)
774 22 AVESTA Arbetsplats
Avesta Works Jobbnummer
9973998