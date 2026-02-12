Projektledare Bygg
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-02-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Projektledare till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att vara projektledare för stomkomplettering av flera tunnelbanestationer inom en större utbyggnad. Du ansvarar för att samordna projektet, leda projektgruppen och säkerställa framdrift genom entreprenad fram till slutdokumentation. Rollen omfattar uppföljning och rapportering av projektets tid, ekonomi och risker samt operativ samordning med interna och externa aktörer. Du har ett övergripande ansvar för dokumentation och arbetsmiljö enligt riktlinjer.Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Styra, leda och samordna projektet och dess entreprenad
Leda och samordna projektmedlemmar samt resursstöd
Följa upp och rapportera projektets framdrift, tid, ekonomi och risker
Hantera operativ samordning både internt och med berörda aktörer och parter
Säkerställa dokumentation inför överlämning till nästa skede
Utföra arbetsuppgifter kopplade till arbetsmiljöansvar enligt förvaltningens riktlinjer
Krav (OBS, obligatoriska)
Högskoleutbildning inom bygg- och anläggning eller civilingenjörsutbildning.
10 års erfarenhet av att arbeta med projektledning, uppdragsledning inom bygg och anläggning i offentlig verksamhet.
Erfarenhet av att ha arbetat i minst 2 multidisciplinära uppdrag inom infrastruktur med ett värde över 500 Mkr.
Erfarenhet av minst 3 projekt med samordningsansvar.
Minst 5 års erfarenhet att arbetat med kontraktsfrågor, ÄTA hantering, underrättelser och verifiering av utförd kvalitet.
Dokumenterad arbetsmiljökompetens (BAS-P/BAS-U)
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet projektsamordning med externa parter såsom t.ex. kommuner, närliggande projekt och ledningsägare (minst 1 uppdrag)
Genomfört 1 utbildning/kurs i ledarskap.
Kompetens och erfarenhet från två projekt inom installations- och byggarbete.Dina personliga egenskaper
Goda ledaregenskaper och förmåga att skapa engagemang
Skapar struktur i projektgruppen
Mål- och resultatinriktad
Uthållig och driven
God samarbetsförmåga i komplexa miljöer
Lyhörd och förstår olika perspektiv
Tydlig och effektiv kommunikation
Stark analytisk förmåga
Strukturerad och noggrann
Hög kvalitetstänk
Professionell i utförande och agerandeOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7219254-1838784". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9738961