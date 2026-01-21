Projektledare Bravida ventilation Sundsvall
Får du energi av att driva projekt, lösa tekniska utmaningar och arbeta i ett högt tempo tillsammans med kompetenta kollegor? På Bravida är vi teknikproffs som gör jobbet ordentligt - och som tar oss an projekt som få andra klarar. Nu söker vi en Projektledare inom Ventilation till vårt team i Sundsvall som vill vara med och utveckla vår verksamhet framåt. Varmt välkommen med din ansökan!
Ditt nya jobb
Som Projektledare på Bravida är du en nyckelperson med ansvar för projekten från tidig kalkyl till färdig leverans. Rollen passar dig som trivs i en miljö där frihet möter ansvar, och där du får arbeta affärsmässigt, tekniskt och med människor.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Leda projektens olika faser och ansvara för kalkyl, resultat och utförande
• Arbeta med upphandlingar, inköp, resursplanering samt kvalitet- och arbetsmiljöarbete
• Utveckla och bevara kundrelationer samt skapa värdeskapande tilläggsförsäljning
• Leda, engagera och stötta montörer och projektgrupper
• Följa upp projektens framdrift och ekonomiska status
• Återföra erfarenheter till kollegor och bidra till ständiga förbättringar
• Delta aktivt i vårt förbättrings- och utvecklingsarbete för att skapa effektiva arbetssätt
Hos oss varierar projekten i storlek och komplexitet. Din kompetens, ditt driv och din förmåga att skapa förtroende gör att du överträffar kundernas förväntningar och bygger högpresterande team.
För att lyckas i rollen söker vi dig som har dokumenterad erfarenhet från ventilationsbranschen och har drivit både mindre och större projekt. Du är trygg i din roll, strukturerad och lösningsorienterad med ett coachande och tydligt ledarskap.
Krav och erfarenhet:
• Flerårig erfarenhet som projektledare eller ledande roll inom ventilation
• Erfarenhet av att driva projekt med ansvar för ekonomi, kvalitet och tidplan
• Förmåga att arbeta i moderna digitala verktyg och projektsystem
• God kommunikativ förmåga och B-körkort
• Mycket god förståelse för affärsmässighet och ekonomisk uppföljning
Meriterande:
• Erfarenhet av kalkylarbete inom ventilation
• Kunskap i entreprenadjuridik (AB, ABT)
• Erfarenhet av multidisciplinära projekt
• Vana vid strategisk kunddialog och tilläggsförsäljning
Ditt nya team
På Bravida Sundsvall Ventilation får du engagerade kollegor med hög kompetens och stark laganda. Vi samarbetar nära med våra kollegor inom El, VS, Automation och andra teknikområden - hos oss spelar vi alla i samma lag.
Vi sitter i trivsamma lokaler med korta beslutsvägar, god sammanhållning och högt engagemang.
Bravida som arbetsgivare
På Bravida är vi stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 och är hjärtat i vår organisation. Tillsammans levererar vi de mest energieffektiva tekniska lösningarna. Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för en mer hållbar framtid. Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en säker och inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna och uppskattade. Din säkerhet kommer först, alltid.
Genom våra interna utbildningar erbjuder vi utvecklingsmöjligheter, och i vår starka gemenskap hjälper vi varandra att lyckas. Som en del av vårt team får du chansen att utvecklas både personligt och professionellt. Vi är stolta över att vara ett av Nordens ledande företag inom vår bransch, vilket ger oss möjlighet att erbjuda förmåner som exempelvis förmånliga pensionsavtal, friskvårdsbidrag och vidareutbildning. Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida här.
Hur söker jag jobbet?
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 15 februari 2026.
Skicka in ditt CV och personliga brev genom att klicka på Ansök.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.
