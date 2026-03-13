Projektledare
Verksamhetsområde Digitalisering tillhör IT- och utvecklingsavdelningen och består av cirka 30 medarbetare fördelade på tre enheter: metodstöd, verksamhetsutveckling och digitala tjänster samt webb och produktion. Vi arbetar gemensamt med att ta vara på digitaliseringens möjligheter och utveckla kommunens verksamheter - från digitala tjänster och automatisering till förändringsledning, projektledning, tjänstedesign och processutveckling.
Du kommer att tillhöra enheten för metodstöd, med placering i Förvaltningshuset där vi erbjuder en modern arbetsplats, goda pendlingsmöjligheter och möjlighet till visst distansarbete.
Hos oss får du arbeta med uppdrag som gör verklig skillnad, där teknik och människor samverkar för en mer hållbar och effektiv vardag för medborgare och medarbetare. Du får både ansvar och frihet att påverka, tillsammans med kollegor som har bred kompetens och en stöttande, positiv inställning.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för att leda projekt genom hela livscykeln, från förstudie och beslut till införande, driftsättning och uppföljning av effekt.
I ditt arbete kommer du att:
* leda projekt enligt etablerad projektmetodik (XLPM)
* se till att projekten har tydliga mål, rätt förutsättningar och skapar nytta
* etablera och leda styrgrupp och projektgrupp
* ansvara för planering, uppföljning och rapportering
* driva förankring och förändringsledning i berörda verksamheter
* samordna interna kompetenser och externa leverantörer
Projekten varierar i omfattning, från mindre uppdrag till koncernövergripande initiativ med flera intressenter och komplexa beroenden. Du växlar mellan strategiskt arbete och operativt genomförande i nära samverkan med verksamheten och fungerar som en brygga mellan verksamhet, teknik och leverantörer. Du leder arbetsgrupper, hanterar intressenter och skapar engagemang i förändring.
Uppdragen kan exempelvis vara verksamhetsutveckling inom skola, omsorg och samhällsservice, upphandling och införande av IT-system samt digitaliserings- och förändringsprojekt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
* Erfarenhet av projektledning och kunskap om projektmetodiker såsom XLPM
* Erfarenhet från offentlig sektor och/eller stora och komplexa organisationer
* Erfarenhet av att leda i förändring och skapa förankring i olika delar av organisationen
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av uppdrag som involverar teknik, organisation och verksamhetsutveckling
Erfarenhet av upphandling och leverantörskontakter
Erfarenhet av införande och utrullning av IT-system
* Förståelse för digitalisering och hur den kan användas för att skapa nytta
* Kunskap och/eller erfarenhet av informationssäkerhetsarbete
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är:
* Strukturerad: Du planerar och organiserar projekt och uppdrag på ett tydligt sätt, bryter ner komplexa uppgifter i hanterbara delar och säkerställer framdrift även när förutsättningarna förändras.
* Resultatorienterad: Du fokuserar på att skapa konkret nytta för verksamheten, följer upp projektens effekter och säkerställer att målen nås både på kort och lång sikt.
* Samarbetsorienterad: Du bygger goda relationer med kollegor, verksamheter, och externa leverantörer. Du arbetar prestigelöst och skapar engagemang för gemensamma mål.
* Kommunikativ: Du kan förklara komplexa projekt, digitala lösningar och förändringsinitiativ på ett klart och pedagogiskt sätt. Du anpassar ditt språk efter målgrupp, situation och sammanhang.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
