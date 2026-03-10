Projektledare
E.ON Sverige AB / Elektronikjobb / Norrköping Visa alla elektronikjobb i Norrköping
2026-03-10
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E.ON Sverige AB i Norrköping
, Örebro
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Stockholm
eller i hela Sverige
E.ON i Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen arbetar runt 70 000 personer i 17 länder. Runt om i Sverige arbetar runt 2100 engagerade medarbetare. Vårt nordiska huvudkontor finns i Malmö. I Sverige levererar vi el, värme och smarta energilösningar till drygt en miljon hushåll och företag. E.ON:s roll är att ta ansvar för och driva utvecklingen framåt, för att fler ska kunna ställa om. Med våra investeringar och våra kunders vilja att bidra arbetar vi för att fortsätta elektrifiera samhället och möta framtidens energibehov.
Välkommen till oss på E.ON - och bli en del av energiomställningen. I samarbete med våra kunder och partners ser vi till att el och värme produceras, används och återvinns smartare. Om du har passion och tror på kraften i att arbeta tillsammans är E.ON platsen för dig.Publiceringsdatum2026-03-10Om företaget
Inom Lokalnätsaffärer i Norrköping ansvarar vi för projekt i stora delar av Östergötland. Vårt uppdrag är att förstärka, förnya och underhålla elnätet så att det möter morgondagens behov av kapacitet, driftsäkerhet och hållbarhet.
Vi är ett engagerat team bestående av projektledare, projektörer, dokumentationstekniker och underhållsingenjörer. Tillsammans tar vi ansvar för hela kedjan, från planering till genomförande, och samarbetar nära både kunder och externa parter.
Vi söker nu två projektledare som vill bli en del av vårt team och ta vid i ett viktigt uppdrag inom Lokalnätsaffärer i Norrköping. I en av tjänsterna finns möjlighet att ha en mer samordnande funktion.
Om tjänsterna
Som projektledare har du ett helhetsansvar för dina projekt - från beställning till slutbesiktning. Du driver affären gentemot våra entreprenörer och säkerställer att projekten genomförs enligt uppsatta mål vad gäller tid, kvalitet och ekonomi.
Arbetet omfattar bland annat:
Beställning och uppföljning av entreprenader
Ekonomiskt ansvar för dina projekt
Fältkontroller och slutbesiktningar
Samordning med projektörer och andra interna funktioner
Dialog med entreprenörer, kunder, markägare och kommuner
Du hanterar många projekt parallellt, vilket ger en varierad vardag med både strategiska och operativa inslag.
I en av tjänsterna finns möjlighet att ha en mer samordnande funktion i vår grupp med projektledare som har vuxit rejält på senare tid. En större del av tjänsten handlar om att planera och koordinera vår projektportfölj i lokalnätet.I rollen ingår att vara en länk mellan E.ON och våra samarbetspartners för att upprätta hålla en god och framåtriktad relation. I rollen ingår även att driva dina egna projekt från start till mål.
Placeringsort är Norrköping. Då verksamheten omfattar stora delar av Östergötland förekommer dagsresor inom området. B-körkort är därför ett krav.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har erfarenhet av att driva infrastrukturprojekt, exempelvis inom energi, VA eller anläggning. Du har kunskap inom entreprenadjuridik och avtalshantering samt en grundläggande förståelse för elnät och eldistribution.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och trygg i ditt ledarskap. Du bygger förtroendefulla relationer, är tydlig i din kommunikation och har förmågan att skapa engagemang hos de parter du samarbetar med. I rollen tar du ansvar för att skapa framdrift och vågar hitta nya vägar för att leverera resultat i en komplex vardag. Samtidigt bidrar du till en kultur där vi delar kunskap, stöttar varandra och bygger relationer som gör att både teamet och våra kunder lyckas.
Vi tror att du trivs i en roll med många kontaktytor och att du motiveras av att tillsammans med andra bidra till ett robust och framtidssäkrat elnät.
I den samordnande tjänsten söker vi dig som är en naturlig ledare och god organisatör. Du trivs i rollen att samordna och utveckla. Du har en vana att lyfta blicken och se till helheten.
Hur är det hos oss?
Du blir en del av en inkluderande och samarbetsinriktad grupp där vi stöttar varandra och delar kunskap. I dagsläget är vi åtta projektledare som arbetar nära varandra, organiserade i två team.
Din chef, Ulrika Sälg, leder med fokus på tydlighet, engagemang och värderingsstyrt ledarskap. Hon värdesätter nära dialog, delaktighet och att skapa förutsättningar för både individuell och gemensam utveckling.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 24 mars.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Ulrika Sälg, ulrika.salg@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Unionen, Unionen.EED@eon.se
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
Mats Lundberg, SEKO, +46 730 499778 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "314". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E.On Sverige AB
(org.nr 556006-8420), https://jobs.eon.com/
602 32 NORRKÖPING Arbetsplats
E.ON Energidistribution AB Kontakt
E.ON Recruiting Team careers@eon.com Jobbnummer
9789207