Projektledare
ALTEN söker nu en Projektledare för automatisering med Copilot-agenter. Vi söker dig som trivs i komplexa miljöer och drivs av att lösa utmanande uppgifter. Har du erfarenhet av att leda initiativ för snabb produktivitetsökning genom automatisering? Då kan detta vara något för dig!
Din roll
Som Projektledare för automatisering med Copilot-agenter kommer du att etablera och driva ett initiativ för att snabbt öka produktiviteten genom att identifiera, prioritera och automatisera arbetsmoment med hjälp av Copilot-agenter. Du kommer att:
Leda och koordinera utvecklingen av automatiseringslösningar i nära samarbete med intressenter.
Fatta beslut om vilka agenter som ska byggas i löpande prioriteringsmöten och planera in dem i sprintar enligt agil metodik.
Arbeta efter fail-fast-principer: korta cykler, tidiga tester i verkliga arbetsflöden, snabb avlärning/omlärning och kontinuerlig kompetensuppbyggnad.
Designa och implementera Copilot-agenter med fokus på RAG-upplägg, verktygsanrop, åtkomsträttigheter och policy-vakter.
Säkerställa att lösningarna uppfyller krav på informationssäkerhet och dataskydd, med hänsyn till GxP/GMP där relevant.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att arbeta med Copilot-agenter och LLM-driven automatisering (design, orkestrering, tool-use, RAG).
Kunskap inom Microsoft 365/SharePoint
Kompetens i Power BI för datamodellering, rapportering och KPI-uppföljning.
Erfarenhet av integrationer och API:er inom Microsoft-ekosystemet.
Förståelse för informationssäkerhet och dataskydd.
Meriterande är erfarenhet av investeringsprojekt eller bygg, särskilt i renhetsklassade miljöer.
Du trivs i en dynamisk miljö där du snabbt kan omsätta idéer till praktiska lösningar och har förmågan att driva projekt framåt med tydliga mål.
Omfattning och tidplan: Uppdraget startar omgående och sträcker sig över hela 2026
Varför ALTEN?
På ALTEN blir du en del av ett högt kvalificerat team som arbetar med några av de mest spännande projekten inom teknik och IT. Vi erbjuder en kultur där du kan växa, utmana dig själv och göra verklig skillnad i projekt som formar framtidens lösningar. Ersättning
