Projektledare
2026-02-06
Företagspresentation Vi söker nu en erfaren projektledare till ett uppdrag hos vår kund inom flyg- och försvarsindustrin. Du kommer att spela en nyckelroll i arbetet med att integrera och verifiera befintliga och framtida vapen samt yttre laster på Gripen E/F - ett av Sveriges mest avancerade teknikprojekt. Detta är ett konsultuppdrag via Unik Resurs.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Som projektledare kommer du att ansvara för att leda integrationsprojekt som involverar flera teknikområden inom flygplanet, inklusive flygteknik, strukturanalys, konstruktion och inköp. Rollen innebär ett brett samarbete, både internt och externt, med leverantörer och andra intressenter. Du har en sammanhållande och drivande funktion genom hela integrationsprocessen - från planering och koordinering till uppföljning och leverans. Arbetet sker i en dynamisk och internationell miljö där kvalitet, kommunikation och samarbete står i centrum.
Din profil Vi söker dig som har:
• Civil- eller högskoleingenjörsexamen, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Flerårig erfarenhet av projektledning inom teknisk eller industriell miljö, gärna inom flyg- eller försvarssektorn.
• Mycket goda kommunikativa färdigheter på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
• Förmåga att driva komplexa projekt med många intressenter och tekniska beroenden.
• Svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning krävs.
Meriterande:
• Certifiering inom projektledning (t.ex. PMP, IPMA eller motsvarande).
• Erfarenhet av arbete i internationella miljöer.
• Kunskap om projektmetodik (agil, traditionell eller hybrid).
• Erfarenhet av verktyg som MS Project, Jira eller liknande.
