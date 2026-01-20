Projektledare
2026-01-20
Vi söker en driven projektledare som vill arbeta i en teknisk miljö med fokus på mellanspänningsställverk. Rollen kombinerar egna projekt med att stötta teamet i större och mer komplexa uppdrag.
Om rollen:
Som projektledare arbetar du i en tekniskt avancerad miljö med fokus på mellanspänningsställverk. Rollen kombinerar ansvar för egna projekt med att stötta andra projektledare i större och mer komplexa leveranser.
Du driver projekt från start till mål och har en central roll i samarbetet med både kunder och leverantörer. Genom struktur, tydlig kommunikation och ett lösningsorienterat arbetssätt bidrar du till framdrift och kvalitet i projekten.
• Leda och driva tekniska projekt från planering till leverans
• Arbeta nära kunder och leverantörer
• Stötta kollegor i större och mer komplexa projekt
• Säkerställa struktur, tidplan, kvalitet och uppföljning
• Arbeta i SAP kopplat till projekthantering
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av teknisk projektledning, gärna inom elkraft eller industri
• Är van att samarbeta med kunder och leverantörer
• Är en stark kommunikatör som skapar tydlighet och goda relationer
• Har goda kunskaper i projektmetodik och ett lösningsorienterat arbetssätt
• Har SAP-kunskap (krav)
• Talar och skriver flytande svenska
