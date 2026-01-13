Projektledare
Avaron AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-01-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Göteborg
, Halmstad
, Jönköping
, Älmhult
, Helsingborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en projektledare som vill leda ett verksamhetsnära förändringsarbete kopplat till konsolidering av en IT-miljö till en gemensam plattform. Uppdraget har tydligt fokus på förändringsledning, kommunikation och användarstöd, i nära samverkan med projektägare, kommunikatör samt ett parallellt tekniskt projekt som ansvarar för inventering, testning och teknisk migrering.
Du blir en nyckelperson i att förbereda organisationens medarbetare inför övergången, inklusive nya arbetssätt, byte av enheter samt arbete i Microsoft 365 och förändrad dokumenthantering.
ArbetsuppgifterPlanera, leda och samordna förändringsprojektets aktiviteter enligt fastställt projektdirektiv.
Ta fram och följa upp projektplan och aktivitetsplan.
Planera och genomföra kommunikationsinsatser för chefer, medarbetare och superusers.
Stötta verksamheten i rensning och strukturering av dokument på delade diskar.
Samordna framtagande och förankring av ny mappstruktur på nya delade diskar.
Etablera och samordna superusers och lokala stödresurser.
Kommunicera och stötta medarbetare i förberedelser inför byte av datorer och mobiler samt arbete i Microsoft 365, inklusive vad som behöver göras före, under och efter utrullning.
Planera och genomföra informationsmöten, workshops och frågestugor.
Säkerställa att instruktioner, checklistor och guider tas fram för användarförberedelser.
Samverka med det tekniska projektet kring tidplan, beroenden och verksamhetens readiness.
Löpande rapportera status, risker och beslutspunkter till projektägare och/eller styrning.
Säkerställa överlämning till linjeorganisation efter avslut.
Observera att uppdraget inte omfattar teknisk installation, konfiguration eller felsökning.
KravMinst treårig akademisk utbildning inom IT, systemvetenskap, teknik, beteendevetenskap eller annan relevant inriktning, alternativt motsvarande dokumenterad arbetslivserfarenhet.
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet som projektledare eller delprojektledare i IT-nära projekt eller verksamhetsutvecklingsprojekt.
Dokumenterad erfarenhet av att leda eller samordna verksamhetsnära förändringsarbete som påverkar medarbetares arbetssätt.
Erfarenhet av att planera och genomföra kommunikations-, informations- eller utbildningsinsatser i samband med förändring.
Erfarenhet av IT-relaterade införanden där samverkan mellan verksamhet och IT varit central.
Erfarenhet av arbete med dokumenthantering och/eller informationsstruktur, exempelvis strukturering, rensning eller förändring av gemensam dokumenthantering.
Erfarenhet av planering, uppföljning och rapportering: ta fram projekt-/aktivitetsplan, följa upp aktiviteter, tid och risker samt rapportera status till projektägare, styrgrupp eller motsvarande.
God kommunikativ och pedagogisk förmåga samt mycket god svenska i tal och skrift.
Förmåga att arbeta självständigt inom givna ramar med ansvar för operativt genomförande av projektaktiviteter.
MeriterandeErfarenhet från kommunal verksamhet, allmännyttiga bostadsbolag eller kommunala koncerner.
Certifiering eller utbildning inom projektledning (exempelvis PRINCE2 Foundation, IPMA D/C, PMI CAPM eller motsvarande).
Erfarenhet av dokumenthantering, informationsstruktur eller gemensamma filytor.
Erfarenhet av att stödja verksamheten i rensning, strukturering eller klassificering av information.
Erfarenhet av att ta fram och genomföra kommunikations- och utbildningsinsatser för chefer och medarbetare.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7030589-1787687". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9682624