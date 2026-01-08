Projektledare
2026-01-08
Under 2027 firar Uppsala universitet att det är 550 år sedan lärosätet grundades.
Målsättningen är att jubileet ska uppmärksammas på många olika sätt i Sverige och utomlands. Kommunikationsavdelningen har i uppdrag att samordna jubileet.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att, tillsammans med projektledaren för Uppsala universitets 550-årsjubileum, planera och genomföra jubileumsaktiviteter inför och under 2027, samt samordna initiativ inom ramen för jubileet. Du och projektledaren rapporterar till kommunikationsdirektören och har en styrgrupp som stöd i planeringsarbetet.
Uppdraget är att tillsammans med projektledaren samordna alla insatser inom ramen för jubileet, såväl vid Uppsala universitet som bland externa parter, samt självständigt ansvara för vissa delprojekt.
I arbetsuppgifterna ingår även att vid behov utföra andra förekommande arbetsuppgifter vid Kommunikationsavdelningen.
Du kommer att ha kontakter med sakkunniga bland annat inom forskning, utbildning, evenemang, ekonomi och kommunikation.Kvalifikationer
Följande krav måste uppfyllas för att vara aktuell för anställning:
- Akademisk examen, eller motsvarade erfarenheter som arbetsgivaren bedömer vara likvärdiga.
- Erfarenhet av arbete som projektkoordinator eller motsvarande i större organisationer.
- Erfarenhet av att anordna större evenemang.
- Mycket goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift.
- Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
- God förmåga att hantera ibland stressiga situationer.
- Mycket god förmåga att samarbeta med kollegor och intressenter i din närhet.
- Mycket god förmåga inspirera och entusiasmera kollegor.
- Mycket god förmåga att arbeta strukturerat samt mål- och resultatinriktat.
Önskvärt/meriterande i övrigt:
- God kännedom om universitetsmiljön.
- Erfarenhet av arbete med projekthanteringssystem.
- Erfarenhet av att hantera stora mängder data
- Mycket god analytisk förmåga.
- Stor och aktuell erfarenhet av ideellt arbete inom Uppsalas studentliv, särskilt nations- och kårsammanhang
Utöver ovanstående kommer arbetsgivaren att fästa stor vikt vid personlig lämplighet för uppdraget.
Om anställningen:
Anställningen är tidsbegränsad 2 år, omfattningen är 100%.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Liv Jonsson, projektledare vid Kommunikationsavdelningen annaliv.jonsson@uu.se
och Pernilla Björk, kommunikationsdirektör, pernilla.bjork@uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 12 december , UFV-PA 2025/3668
