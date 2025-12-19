Projektledare
2025-12-19
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Vännäs växer och vi behöver förstärka vår organisation med en projektledare.
Du ingår i infrastrukturavdelningen som består av 25 engagerade medarbetare med uppdrag nära kommuninvånarnas vardag. Vi arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och driver kommunens uppdrag inom avfall och återvinning, vatten och avlopp, gata, park och fritid samt kart- och mätverksamhet.
Vännäs är en växande kommun och infrastrukturavdelningen utför många anläggningsprojekt i egen regi. Kommande år planeras för nya bostadsområden, utbyggnad av gång- och cykelvägar, utvecklig av centrummiljön, samt park och lekmiljöer. Du kommer att vara drivande i många projekt som är viktiga för kommunens invånare.Dina arbetsuppgifter
Som projektledare leder du projekt inom främst gata, park och idrottsområdet. I uppdraget ingår att:
- Projektleda större och mindre investerings-, utvecklings och underhållsprojekt och ansvara för att projekten håller tidplan, kvalitet och budget.
- Planera för investeringsbehov och föredra ärenden för den politiska ledningen.
- Genomföra enklare projekteringar i mindre anläggningsprojekt.
- Kravställa och upphandla projekteringar och entreprenader.
- Ha dialog med och informera myndigheter, allmänhet och företag.
- Genomföra arbetsmiljöplaner och riskanalyser för bygg- och anläggningsprojekt som utförs i egen regi.
Arbetet innebär många kontakter med kollegor, entreprenörer, politiker och allmänhet. Du driver ditt arbete självständigt och samarbetar med kollegor inom och utanför enheten. Vännäs kommun har ett väl utvecklat samarbete med andra kommuner inom Umeåregionen, och många upphandlingar genomförs gemensamt.Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning inom bygg- anläggnings- eller teknikområdet, alternativt annan utbildning och yrkeskunskap som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du hanterar lagstiftning, avtal och har många kontakter i ditt arbete och behöver därför kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning, offentlig upphandling, entreprenadjuridik och arbete i en politiskt styrd organisation.
Du driver ditt arbete mot uppsatta mål på ett strukturerat sätt. För att lyckas i rollen behöver du ha en god samarbetsförmåga, se helheten i projektet och inkludera de som blir berörda av projektet i ett tidigt skede. Körkort för personbil är ett krav.
