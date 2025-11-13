Projektledare
2025-11-13
Vi söker en projektledare som vill vara med och utveckla Arvika Näringslivscentrum genom att driva och genomföra vårt utvecklingsprojekt Grensedagarna BRIDGE (www.grensedagarna.no).
Hos oss blir du en del av en verksamhet som bidrar till en stark och hållbar tillväxt för både näringsliv och invånare i Västra Värmland.
Om rollen
Som projektledare leder du arbetet från idé till resultat. Du driver processer framåt, planerar och samordnar aktiviteter och ser till att målen uppnås. Rollen kombinerar strategiskt och operativt arbete, där du både koordinerar och själv genomför delar av projekten.
Du får stöd av kollegor inom ekonomi, administration och kommunikation, vilket ger goda förutsättningar att fokusera på framdrift och resultat.
Du kommer bland annat att:
leda och samordna projekt från start till avslut
planera, genomföra och följa upp aktiviteter, budget och tidsplan
samarbeta med företag, offentliga aktörer och andra partners
dokumentera och utvärdera projektresultat
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda större projekt, gärna med flera parter och finansiärer. Du är en strukturerad och relationsskapande person som trivs med att driva arbetet framåt.
Kvalifikationer
relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet
dokumenterad erfarenhet av projektledning
vana vid budgetuppföljning, rapportering och resultatredovisning
erfarenhet av att planera och genomföra event, konferenser eller större möten
mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt och professionellt på svenska, både muntligt och skriftligt
Meriterande
erfarenhet av Interreg- eller andra EU-finansierade projekt
vana vid projekt med flera samarbetspartners och finansiärer
kunskap inom kommunikation och marknadsföring, gärna med erfarenhet av design, annonsering och sociala medierSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till maria.westby@aanc.se
senast 30/11 2026. Urval sker löpande.
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Projektanställning till 30 maj 2028 med möjlighet till förlängning (6 månaders provanställning)
Lön: Enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse (så snart som möjligt)
Ansök senast: 30/11
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår kommunikationsansvarige Simon Kihlgren på simon.kihlgren@aanc.se
.
Om Arvika Näringslivscentrum
Arvika Näringslivscentrum arbetar för att förse Västra Värmland med kompetens och bidra till en stark regional utveckling. Vi gör det genom att skapa utbildningar som möter både individers och företags behov, främja livslångt lärande och stödja kompetensförsörjningen i näringslivet.
Vi är också en mötesplats för utbildning, innovation och nätverkande, där människor och idéer kan växa. Genom våra utbildningar, projekt och samarbeten bidrar vi till att stärka både människor och företag i regionen.
