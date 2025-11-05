Projektledare
2025-11-05
Vi söker nu en erfaren projektledare för att leda investeringsprojekt kopplade till vatten- och avloppsverksamhet. Uppdraget omfattar genomförande av moderniseringar av processanläggningar och pumpstationer inom vatten- och avloppssystemet.
Arbetet genomförs på plats i organisationens lokaler och anläggningar inom medlemskommunerna i regionen, med huvudsaklig arbetsplats i Malmö. Viss möjlighet till anpassad omfattning finns initialt.
Om Rollen
Som projektledare ansvarar du för att:
Planera, leda, styra och följa upp investeringsprojekt.
Säkerställa kvalitet genom etablerade processer och rutiner.
Samordna teknik, resurser, tidsplaner och ekonomi.
Leda entreprenörer och konsulter samt genomföra upphandlingar vid behov.
Genomföra riskanalyser och uppföljningar.
Delta i byggmöten, interna projektmöten, styrgrupper och referensgrupper.
Hantera intressentdialoger, särskilt med anläggningsägare.
Arbeta i projektstyrningsverktyget Antura Projects.
Arbetet omfattar 100% av en heltidstjänst. Under de första tre månaderna kan omfattningen temporärt vara lägre, dock minst 50%.
Arbetsplats
Huvudsaklig placering: Malmö
Projekten och möten kan genomföras på anläggningar inom regionens medlemskommuner.
Arbetet bedrivs i första hand på plats, beroende på projektens läge och fas.
Obligatoriska krav
För att vara aktuell behöver du uppfylla följande:
Minst 5 års erfarenhet i rollen som projektledare.
Ansvarat som projektledare för minst två projekt med budget över 2 Mkr, samtidigt, vid minst ett tillfälle under de senaste fem åren.
Erfarenhet av att projektleda projekt enligt ABT 06 de senaste fem åren.
Genomförd och godkänd BAS-U/BAS-P-utbildning inom de senaste fem åren.
Erfarenhet från processrelaterade projekt på avloppsreningsverk eller pumpstation för vatten.
Erfarenhet av projekt med investeringsvolym över 10 Mkr.
God förmåga att leda projektgrupper och driva projekt självständigt.
Referenser måste kunna styrka att projekten genomförts tillfredsställande och enligt branschstandard.
Meriterande (mervärde)
Vi ser det som ett plus om du har:
Mycket god samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga.
Hög struktur- och ordningsförmåga i projektledning.
Dokumenterad erfarenhet av komplex problemlösning i projekt.
Trygg och tydlig beslutsförmåga.
Erfarenhet av säkerhets- och riskhantering i projektmiljö.
Erfarenhet av projektstyrningsverktyget Antura Projects.
Vill du bidra till viktiga samhällsprojekt med fokus på hållbarhet, säker infrastruktur och långsiktig vattenförsörjning? Då är detta rätt uppdrag för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: support@leowareit.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsplats
Malmö
9590684