Projektledare till Bygdegårdarna - ett nav vid kris och beredskap
Brinner du för landsbygdsutveckling, samverkan och krisberedskap? Vill du vara med och stärka lokalsamhällens förmåga att hantera kriser genom folkbildning och lokalt engagemang?
Då kan du vara den projektledare vi söker!
Studieförbundet Vuxenskolan Väst (SV Väst) söker en projektledare till Leaderprojektet "Bygdegårdarna - ett nav vid kris och beredskap". Projektet drivs i samverkan med Bygdegårdarnas riksförbund och genomförs i kommunerna Uddevalla, Orust, Sotenäs, Strömstad och Stenungsund med Uddevalla som placeringsort.
Vi har fått förhandsbesked om medel för 40% tjänst under 12 månader.
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är ett av Sveriges största studieförbund och erbjuder kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, bildning och samhällsengagemang. Vi satsar för framtiden för att nå och engagera ännu fler människor med studiecirklar, kurser och kultur.
Vi har viktiga arbetsuppgifter
Projektet syftar till att rusta bygdegårdar i Bohuslän till lokala noder för krisberedskap. Platser där invånare kan få information, stöd och trygghet vid samhällsstörningar. Genom föreläsningar, studiecirklar, övningar och samverkan mellan civilsamhälle, kommun och myndigheter skapas lokala beredskapsplaner och ett starkare lokalt nätverk.
Arbetet bygger på folkbildning, delaktighet och lokal förankring. Bygdegården ska vara en plats där människor möts, lär och övar för att tillsammans skapa ett tryggare och mer motståndskraftigt samhälle.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för att:
• Samordna projektets aktiviteter i de fem kommunerna
• Planera föreläsningar, utbildningar och övningar
• Stötta bygdegårdsföreningar i att ta fram lokala beredskapsplaner
• Samverka med kommuner, räddningstjänst och ideella aktörer
• Tillsammans med projektsamordnare och kollegor planera och organisera arbetet inom fastställd projektplan.
Dina egenskaper och personliga kompetens
Vi vill att du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra i ideella föreningar, kommuner och myndigheter. Du trivs med att skapa struktur i ditt arbete och bygga förtroendefulla relationer. Du har ett genuint intresse för samhällsfrågor, hållbarhet och lokal utveckling.
• Samarbetsförmåga
Att du kan skapa och bibehålla goda relationer och trivs med att arbeta tillsammans med människor från olika verksamheter som bygdegårdar, kommuner och myndigheter.
• Strukturerad
Planerar och organiserar sitt arbete på ett målinriktat sätt och klarar att göra prioriteringar även när mycket pågår samtidigt.
• Kommunikativ
Anpassar och förmedlar budskap tydligt efter person och situation, både muntligt och skriftligt.
• Självgående och initiativrik
Tar ansvar, driver arbetet framåt och hittar lösningar när det behövs.
• Flexibel
Du kan anpassa dig efter förändrade förutsättningar och hantera förändringar i tempo.
Utbildning och erfarenheter
I SV värderas praktisk erfarenhet och kompetens vid sidan av formell utbildning.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta inom projekt
• Erfarenhet av arbete i folkbildning eller föreningsliv
• Kunskap inom beredskap, krishantering eller samhällsutveckling
Du behöver ha B-körkort och möjlighet att resa inom projektområdet.
Publiceringsdatum2025-10-28
Skicka din ansökan via formulär senast den 9 november. (Obs! Vi mottar endast ansökningar via rekryteringsverktyget.)
Tillsättning av tjänst förutsätter att Jordbruksverket bejakar projektansökan - precis så som Leaders LAG-grupp redan gjort.
Vill du veta mer
Vill du veta mer kontakta:
Sofia Jantén
Projektsamordnaresofia.janten@sv.se
Mia Ekegren
Avdelningschefmia.ekegren@sv.se
Facklig kontaktperson
Annie Petterssonannie.pettersson@sv.se
Snabbfakta:
Företag: Studieförbundet Vuxenskolan avd Väst
Placeringsort: Uddevalla
Tjänst: Projektanställning460 %
Tillträde: December 2025 eller enligt överenskommelse
Anställningens längd: 12 månader
Lön: Fast månadslön
Publiceringsdatum: 27 oktober
Sista dag att ansöka är 9 november
Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vi är ett av Sveriges största studieförbund och har idag verksamhet i landets alla kommuner. Varje år når vi över 210 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Tillsammans med de öppna arrangemangen, så som föreläsningar och kulturprogram, når vi ca 3,5 miljoner människor med vår verksamhet runt om i landet. Det är våra avdelningar som ser till att studiecirklar och kulturarrangemang äger rum och att de riktar sig till rätt deltagare.
Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin. Ersättning
