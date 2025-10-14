Projektledare
2025-10-14
Projektledare till RAFZ Cirkulära Interiörer
Vi söker en erfaren Projektledare som trivs med att driva komplexa projekt från start till mål i ett mindre innovativt företag. Rollen kräver struktur, självständighet och god samarbetsförmåga.
I rollen som projektledare
Som projektledare ansvarar du för att planera, driva och följa upp projekt från initiering till avslut. Du leder projektteam, samordnar leverantörer och partners, och säkerställer att projekt levereras enligt uppsatta mål, tidsplan och budget.
Dina arbetsuppgifter
Leda och koordinera projekt med flera intressenter
Ansvara för planering, uppföljning, riskhantering och rapportering
Säkerställa att projekt levereras enligt mål, tidplan och budget
Bidra till utveckling av rutiner och arbetssättKvalifikationer
Minst 8-10 års erfarenhet i rollen som projektledare
Erfarenhet av att hantera flera parallella projekt med hög komplexitet
Meriterande är bakgrund inom organisationsutveckling, samarbete med externa parter samt erfarenhet från förändrings- eller utvecklingsprojekt.
Vi erbjuder
En roll med stort ansvar och möjlighet att påverka. Hos oss får du arbeta i en engagerad organisation där kvalitet, effektivitet och samarbete står i fokus.
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast, eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 22 oktober 2025
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum - skicka in din ansökan redan nu!
Arbetsort: På plats hos oss i Brottby Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: jobb@rafz.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rafz Cirkulära Interiörer AB
(org.nr 559075-7182)
186 97 BROTTBY Arbetsplats
Rafz Kontorsmöbler AB Jobbnummer
9557007