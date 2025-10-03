Projektledare
2025-10-03
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Livsmiljö Gävles medarbetare gör Gävle vackrare, säkrare och mer händelserikt. Varje dag ger vi människor upplevelser samtidigt som vi bygger, utvecklar och påverkar dagens och framtidens samhälle. Dina insatser har stor påverkan på gävlebornas vardag. Vi erbjuder dig ett betydelsefullt, stimulerande och utvecklande arbete. Vi gör så att Gävle växer och ger gävleborna spännande upplevelser.
Vill du utforma Gävles framtid tillsammans med oss? Vi söker en projektledare som ser möjligheter och som bygger samhället för vår nästa generation. Kom och gör Gävle attraktivt och hållbart tillsammans med oss!
Som projektledare hos oss får du stora möjligheter att påverka Gävles utveckling och du kommer att leda och delta i flera spännande projekt. Projekten kan omfatta allt från att utveckla nya bostads-,verksamhets eller handelsområden till mindre utbyggnad av anläggningar Tillsammans bidrar våra projekt till att framtidens Gävle växer fram. Oavsett om du är i starten av din karriär eller om du har en gedigen erfarenhet sedan tidigare är du välkommen att söka dig till oss!
I rollen som projektledare ansvarar du för att beslutade och planerade projekt och uppdrag genomförs med god kvalitet som stärker Gävles attraktivitet och hållbarhet. Du arbetar självständigt men också tillsammans med din projektorganisation för att driva projekten från början till slut. Det innebär att du är med när de första idéerna tar form, via skisser och konkreta planer, och hela vägen fram tills de färdiga byggnaderna och anläggningarna står på plats. I helhetsansvaret ingår bland annat ansvar för projektets budget, tidplan och resurser. Som projektledare inom samhällsbyggnadsområdet kommer du att ha ett omväxlande arbete med många kontakter både internt inom kommunen samt med externa parter som byggherrar, media, medborgare och andra intressenter.
Hos oss får du goda förutsättningar att utvecklas i rollen som projektledare samt bredda din kompetens i en organisation som värnar om balansen mellan arbete och privatliv. Vi är en trygg arbetsgivare med bra karriärmöjligheter både inom din yrkesprofession men även inom kommunen som helhet. Arbetsgruppen besitter en bred och hög kompetens med en stöttande och positiv inställning. Är du den vi söker?
Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning inom ingenjörsområdet, eller annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
För att trivas och vara framgångsrik i rollen som projektledare söker vi dig som har förmågan att leda, motivera och inspirera andra, och som bidrar till att de utvecklas och mår bra. Du är skicklig på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt agerande efter situationen. Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Du bygger tillitsfulla relationer och får andra att känna sig trygga. Du har förmåga att planera och organisera ditt arbete, och det faller dig naturligt att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av projektledning eller annan samordnande roll. Har du arbetat med etablerade modeller inom projektledning är även det ett plus.
Du tar egna initiativ, är modig och har förmågan att skilja på sak och person. Att se logik och samband i komplex information är självklart för dig, och du har förmågan att se långsiktiga lösningar.
Eftersom arbetet innebär många olika kontaktytor ser vi gärna att du har lätt för att samarbeta med personer i olika sammanhang och funktioner, samt har en fallenhet för att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
