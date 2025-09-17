Projektledare
Jobway AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Järfälla
, Sollentuna
, Tyresö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på ett företag där yrkesstolthet, frihet under ansvar och god gemenskap är viktiga delar? Är du en projektledare som värdesätter kvalitet, struktur och nöjda kunder? Då vill vi gärna höra mer om dig - ansök idag!
Som projektledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp våra våtrumsrenoveringsprojekt från start till mål. Du har tät kontakt med kunder och montörer för att säkerställa att projekten levereras enligt tidsplan, budget och med högsta kvalitet.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Projektplanering, tidsättning och resursfördelning
Löpande kundkontakt och uppföljning
Kvalitetssäkring samt uppföljning av arbetsmiljö och säkerhet
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av projektledning, gärna inom bygg eller VVS
God organisations- och kommunikationsförmåga
B-körkort och goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Vi erbjuder dig:
En nyckelroll i ett företag med höga ambitioner och en stark teamkänsla
Möjlighet att arbeta nära både kunder och kollegor i spännande projekt
Gemensamma aktiviteter och en arbetsplats där man tar hand om varandra
Konkurrenskraftiga villkor och stor möjlighet att påverka din egen roll
I denna rekrytering samarbetar BOB Våtrumsrenovering med Jobway rekrytering. Vid frågor kontakta Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag.
Om företaget:BOB Våtrumsrenovering är specialister på badrumsrenoveringar och har sedan 2014 hjälpt många kunder att få ett nytt och fräscht badrum. Hos oss står kvalitet och säkerhet alltid i fokus, och därför utför vi enbart våtrumsrenoveringar. Vi arbetar med noggrannhet och precision för att skapa trygga, smidiga och stressfria renoveringar - från start till färdigt resultat. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9513650