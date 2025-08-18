Projektledare
2025-08-18
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Vi söker dig:
Som har jobbat med ett CRM program
Som har jobbat inom försäljning/projektledning helst inom samma bransch men ej ett krav, med minst 3-års erfarenhet.
Som har ett starkt driv
Som är representativ, utåtriktad, serviceminded och en god relationsbyggare
Som är strukturerad och noggrann
Som kan hjälpa till att leda projekt tillsammans med vårt team
Som har B körkort ( ej krav)
Vi erbjuder dig
Ett varierande arbete med försäljning av visuell kommunikation av olika slag
Ett självständigt arbete med stort eget ansvar
Att vara en del av ett säljteam i ett solitt företag i en positiv miljö
Ett nära samarbete med vårt produktionsteam samt våra montörer
Ansök idag. Vi ser fram emot att träffa dig!
Lön enlig överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
linda.onvel@skyltpoolen.se
E-post: linda.onvel@skyltpoolen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skyltpoolen Region Syd AB
(org.nr 556572-7251)
Huskvarnavägen 48 (visa karta
)
554 54 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9462735