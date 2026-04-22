Projektledare - Tvärförbindelse Södertörn
2026-04-22
Vi söker en Projektledare inom masshantering till programmet Tvärförbindelse Södertörn hos Trafikverket.
Uppdraget är ett konsultuppdrag med placeringsort i Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som projektledare inom masshantering innebär att leda och driva arbetet med att ta fram och implementera strategier för hantering av massor inom program Tvärförbindelse Södertörn. Uppdraget fokuserar på att stödja projekten i planering, logistik och hållbar hantering av överskottsmassor, inklusive riskhantering, tillståndsfrågor och samverkan med externa aktörer. Rollen kräver ett strategiskt, samordnande och proaktivt arbetssätt med fokus på cirkulära och klimateffektiva lösningar.

Dina arbetsuppgifter
Säkerställa att projekten och programmet har en plan för masshantering och överskottsmassor.
Gemensamt med projekten ta fram en målsättning för cirkulär masshantering.
Arbeta aktivt för att identifiera och säkerställa möjliga ytor för masshantering.
Stötta projekten och programet hantering av sulfidförande material.
Arbeta föra att hitta klimateffektiva transportlösningar.
Dialog med berörda tillsynsmyndighet, kommuner, exploatörer och länsstyrelse.
Genomföra erfarenhetsåterföring ifrån andra Trafikverksprojekt.
Stötta projekten gällande avtal och förhandlingar kopplat till masshantering.
Vara behjälplig vid kostnad och kalkylarbete för masshantering.
Identifiera risker och möjligheter kopplat till masshantering.
Bidra vid samordning av masshanteringsfrågor inom programmet.
Medverka vid tillståndshantering.
Medverka till att skapa bra relationer internt och externt inom Trafikverket.
Krav (OBS, obligatoriska)
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp med byggteknisk inriktning inom samhällsbyggnad eller kemiteknik.
Erfarenhet av att arbeta med tillståndsansökningar avseende miljö de senaste 5 åren.
Minst 3 års erfarenhet av att driva avtalsfrågor mot externa parter under de senaste 5 åren.
Minst 5 års erfarenhet av arbete med klassificering av jord och bergmassor.
Minst 5 års erfarenhet av logistikplanering av jordmassor, bergmassor och avfallsmassor.
Kunskap om materialhantering (berg och jord) inom entreprenadverksamhet.
Kunskap om gällande lagstiftning kring sulfidförande berg och jordmassor.
God förmåga att författa skriftliga rapporter och genomföra muntliga presentationer i interna och externa sammanhang.
Goda kunskaper om relevanta standardavtal AB, ABT, ABK samt om AMA.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Du har erfarenhet av att bedriva planering av logistik och masshanteringsarbete antingen som leverantör och/eller beställare i ett stort projekt med ett värde som överstiger 1 000 000 000 SEK.
Du har lång erfarenhet av deponiverksamhet, cirkulär masshantering och förädling av jord- och bergprodukter vilket har gett digett stort etablerat kontaktnät inom branschen samt goda relationer med aktuell leverantörsmarknad. Med stort och etablerat kontaktnät menas olika delar av branschen, tex avfall och deponiverksamhet, mottagning av jord- och bergmassor samt förädling av dessa, cirkulär masshantering etc. Det kan även vara aktörer inom forskning, skola, institution, andra myndigheter etc.
Du har bästa möjliga förståelse för programmets och rollens utmaningar och komplexitet, är självgående, lösningsorienterad och har mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7613190-1959896".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Centio Consulting Group AB
