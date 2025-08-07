Projektledare - Samverkan Barn och Unga 1 år
2025-08-07
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst?
Nu söker vi en projektledare som vill ta sig an ett uppdrag där nytänkande, samverkan och strategisk utveckling står i centrum. Med den nya socialtjänstlagen som kompass och den nationella strategin för psykisk hälsa som drivkraft, ska du leda ett arbete som gör verklig skillnad för barn och unga i Falkenberg.
Det här är en möjlighet att vara med forma och skapa ett mer tillitsbaserat och samverkande arbetssätt där vi tillsammans stärker stödet runt barn och unga. Du kommer att vara en nyckelperson i att omsätta den reviderade regionala överenskommelsen (RÖK) i praktiken och skapa förutsättningar för långsiktig förändring.
Ditt uppdrag
Som projektledare kommer du att:
* Möjliggöra implementering av den reviderade regionala överenskommelsen (RÖK) och den nya nationella strategin för psykisk hälsa.
* Stärka organisationens samverkansförmåga genom att utveckla tillitsbaserad samverkan och kompetensförvaltning.
* Planera och genomföra utbildningsinsatser för att:
* Skapa trygghet i mötesledning.
* Höja kunskapen om SIP (Samordnad Individuell Plan).
* Följa upp och förbättra SIP-arbetet samt samverkan utifrån RÖKen.
* Ta fram en digital utbildning som riktar sig till alla som arbetar med barn i Falkenberg en utbildning som ökarKvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av att arbeta med att driva tvärprofessionell samverkan kring barn och unga.
* Har relevant akademisk utbildning.
* Har god förståelse för samverkansprocesser och tillitsbaserat arbetssätt.
* Är van att leda utbildningsinsatser och driva utvecklingsarbete.
* Har god kommunikativ förmåga och kan skapa engagemang och delaktighet över organisatoriska gränser.
* Har förmåga att se helheter och skapa struktur i komplexa sammanhang.
Vad får du hos oss?
Hos oss får du en arbetsplats som präglas av öppenhet för förändring och en vilja att tänka nytt. Vi står inför viktiga utvecklingssteg och söker dig som vill vara med och driva dem framåt med stöd från en ledning som möjliggör, inte bara styr.
Du blir en del av ett sammanhang där kunniga och engagerade kollegor arbetar nära varandra, med gemensamt fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och unga. Här finns en kultur av samarbete, delaktighet och respekt för olika perspektiv.
Som projektledare får du utrymme att växa i din roll, ta ansvar och påverka riktningen i ett uppdrag som är både meningsfullt och strategiskt. Du får möjlighet att arbeta i en offentlig verksamhet där utveckling är en del av vardagen och där din kompetens verkligen gör skillnad.
Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att höra hur du vill bidra till ett mer samverkande och hållbart stöd för barn och unga. Tillsammans skapar vi framtidens socialtjänst med mod, kunskap och hjärta.
ÖVRIGT
Tidsbegränsad anställning på 1 år med möjlighet till förlängning beroende på projektets utveckling.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
