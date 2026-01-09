Projektledare - IT
SOLTAK AB - Samverkan för effektivare tjänster
SOLTAK ägs av fyra kommuner, Kungälv, Stenungsund, Lilla Edet och Tjörn.
SOLTAK levererar specialiserade tjänster inom ekonomiadministration, löneadministration, IT-drift och support. Genom dessa tjänster kan vi, tillsammans med våra kommuner, samordna och effektivisera verksamheten. Utöver detta utför och driver vi uppdrag och projekt för våra kommuner inom samtliga tjänsteområden. Som inköpscentral möjliggör vi även kostnadseffektiva lösningar för våra kommuner.
Vi är dedikerade till att leverera professionella tjänster och strävar ständigt efter att förbättra servicen till våra kommuner.
Vårt fokus ligger på att stödja ägarkommunernas processer och administrativa tjänster, vilket utgör kärnan i vår verksamhet. Med korta beslutsvägar kan vi snabbt anpassa oss för att möta våra kommuners behov och förväntningar.
De ord vi vill förknippa med SOLTAK är engagemang, kompetens och tillsammans.
SOLTAK AB strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som värderar sina medarbetare högt och som inspirerar till yrkesmässig och personlig utveckling.
SOLTAK AB söker en skicklig Projektledare inom IT
Vill du vara med och leda framtidens lösningar och bidra till ett hållbart och smart samhälle genom att koordinera och driva effektiva ITlösningar som gör skillnad? Då är det här rollen för dig!
Om rollen
ITavdelningen består av cirka 55 engagerade medarbetare, och vi söker nu en erfaren projektledare med bakgrund inom IT och kommunal erfarenhet till gruppen Projekt och Innovation.
Tillsammans ansvarar vi för de fyra kommunernas gemensamma ITinfrastruktur och levererar ITtjänster till hela organisationen. Vi arbetar både med att ge support i det dagliga, underhålla och vidareutveckla våra tjänster samtidigt som vi är en strategisk partner i kommunernas verksamhetsutveckling där digitalisering är ett viktigt verktyg.
Rollen är både taktisk och operativ. Som projektledare hos oss leder du medelstora projekt och uppdrag som spänner från tekniska initiativ till verksamhetsnära digitalisering, där förståelse, koordinering och tydlighet är av stor vikt. Uppdragen kan vara initierade av våra kommuner eller vara interna projekt.
Utöver projektledning kräver rollen att du är kommunikativ, samarbetsorienterad och lyhörd för verksamheternas möjligheter, utmaningar och behov.
Att ha en god problemlösningsförmåga och kunna höja blicken och se helheten ur ett långsiktigt perspektiv är något som sammanfattar rollen.
Du kommer att arbeta nära verksamhetsrepresentanter, både internt och hos våra kommuner, samt med vår lön och ekonomiavdelning och externa leverantörer.
Du rapporterar till gruppchefen för Projekt och Innovation.Kvalifikationer
* Du har minst 5 års erfarenhet av projektledning inom IT.
* Du har relevant eftergymnasial utbildning .
* Du har god planeringsförmåga och vana att följa upp projektarbete med flera kontaktytor.
* Du har god teknisk förståelse för moderna ITmiljöer och kan föra dialog med verksamhet, intern personal och leverantörer.
* Du har god förmåga att kommunicera tydligt, både skriftligt och muntligt, och kan skapa förtroende i organisationen.
* Du behärskar svenska flytande i tal och skrift, då all dokumentation och dialog sker på svenska.
Meriterande är om du har erfarenhet av:
* Projektledning inom kommunal sektor
* Förändringsledning
* Projektledarutbildning och/eller certifiering, t.ex. PMI/IPMA, PPS eller liknande
* Ramverk såsom SAFe, Scrum och ITIL
* Arbete med beslutsfattare och intressenter inom kommunal sektor
ÖVRIGT
På SOLTAK AB erbjuder vi dig flexibel arbetstid, viss del av din arbetstid har du möjlighet att arbeta på distans. Vi som arbetsgivare är mån om att medarbetare ska ha möjlighet till balans mellan privatliv och arbete.
Vi använder oss av, friskvårdstimme och erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till förmånscykel.
Vi avsätter 6 % till din tjänstepension.
Vi är placerade i Kongahälla CenteriKungälv och det är smidigt att ta sig till kontoret med kollektivtrafik från tex Göteborg.
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av tester inför intervju två.
Vi utför bakgrundskontroll på slutkandidat innan anställning. Bakgrundskontrollerna används för att skydda SOLTAK AB:s medarbetare och kunder, samt till att skydda hanteringen av bolagets uppgifter och uppdrag. Syftet är att vid rekrytering och bemanning säkerställa kandidatens lämplighet för sökt tjänst och att eftersträva en säker och trygg verksamhet.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Urval och intervjuer sker löpande registrera därför din ansökan redan idag!
Enligt avtal.
