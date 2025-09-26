Projektledare - Industri

Hirely AB / Byggjobb / Västerås
2025-09-26


Publiceringsdatum
2025-09-26

Om tjänsten
Vi söker en driven och resultatorienterad Projektledare inom industri till en av våra kunder. I denna roll får du möjlighet att leda och driva industriprojekt från start till mål, med fokus på kvalitet, tid och kostnad.

Som projektledare blir du en nyckelperson som samordnar team, hanterar intressenter och säkerställer att projekt levereras framgångsrikt.

Dina arbetsuppgifter
Planera, leda och följa upp industriprojekt

Samordna interna resurser och externa leverantörer

Driva arbetet framåt med fokus på kvalitet, budget och tidplan

Ansvara för riskhantering, dokumentation och rapportering

Motivera och utveckla projektteamet genom tydligt ledarskap

Vara kontaktperson gentemot kunder, leverantörer och interna avdelningar

Vi söker dig som

Har minst 3 års erfarenhet av projektledning och ledarskap, gärna inom industri eller teknik

Har en högskole- eller universitetsutbildning inom teknik, industriell ekonomi eller liknande (eller motsvarande erfarenhet)

Är van vid att arbeta strukturerat och resultatorienterat

Har god kommunikativ förmåga och trivs med att samarbeta med olika funktioner

Behärskar svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande:

Erfarenhet av projektledning enligt agila metoder eller traditionella modeller (ex. PMI, IPMA, Prince2)

Kunskap inom produktion, tillverkning eller automationslösningar

Certifiering inom projektledning

Vi erbjuder

En spännande och utvecklande roll i en dynamisk industrimiljö

Möjlighet att arbeta med intressanta projekt tillsammans med kompetenta kollegor

Trygg anställning med marknadsmässig lön och förmåner

En arbetsplats med stark laganda och fokus på utveckling

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Arbetsplats
Staffio

Jobbnummer
9527576

