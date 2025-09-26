Projektledare - Industri
Vi söker en driven och resultatorienterad Projektledare inom industri till en av våra kunder. I denna roll får du möjlighet att leda och driva industriprojekt från start till mål, med fokus på kvalitet, tid och kostnad.
Som projektledare blir du en nyckelperson som samordnar team, hanterar intressenter och säkerställer att projekt levereras framgångsrikt.Dina arbetsuppgifter
Planera, leda och följa upp industriprojekt
Samordna interna resurser och externa leverantörer
Driva arbetet framåt med fokus på kvalitet, budget och tidplan
Ansvara för riskhantering, dokumentation och rapportering
Motivera och utveckla projektteamet genom tydligt ledarskap
Vara kontaktperson gentemot kunder, leverantörer och interna avdelningar
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet av projektledning och ledarskap, gärna inom industri eller teknik
Har en högskole- eller universitetsutbildning inom teknik, industriell ekonomi eller liknande (eller motsvarande erfarenhet)
Är van vid att arbeta strukturerat och resultatorienterat
Har god kommunikativ förmåga och trivs med att samarbeta med olika funktioner
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av projektledning enligt agila metoder eller traditionella modeller (ex. PMI, IPMA, Prince2)
Kunskap inom produktion, tillverkning eller automationslösningar
Certifiering inom projektledning
Vi erbjuder
En spännande och utvecklande roll i en dynamisk industrimiljö
Möjlighet att arbeta med intressanta projekt tillsammans med kompetenta kollegor
Trygg anställning med marknadsmässig lön och förmåner
