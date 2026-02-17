Projektledare - Golvläggning
Stockholm Mattor och Golv AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-02-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholm Mattor och Golv AB i Stockholm
Projektledare - golv & mattläggning (Stockholm)
STHLM Mattor söker en projektledare som vill kombinera kundkontakt, planering och praktiskt arbete ute på plats. Du ansvarar för att våra installationer är rätt kravställda, väl förberedda och genomförs med hög kvalitet - och att kunden känner sig trygg från start till färdigt golv.
Om STHLM Mattor
Vi är ett Stockholmsbaserat matt- och golvföretag som hjälper både privatpersoner och företag med materialval, måttning och installation. Vi är ett litet, familjärt team med högt tempo, nära samarbete och stolthet i hantverket.
Du kommer att:
Planera/boka jobb och vara kundens kontaktperson
Kravställa varje installation (förutsättningar, underlag, logistik, tidsplan)
Koordinera mellan butik och installation och hantera ändringar/avvikelser
Ta mått inför offert och hjälpa kunden med materialval samt skötselråd
Vara med ute på jobb vid behov: bära in material, förbereda arbetsyta/undergolv och se till att vi lämnar rent/snyggt
Vi söker dig som:
Är trygg i kundkontakt, strukturerad och lösningsorienterad
Trivs med att vara ute på plats och inte rädd för att ta i när det behövs
Krav: Flytande svenska, körkort B, van att dokumentera/planera via mobil/dator, samt erfarenhet från montage/byggservice/golv (eller liknande praktiskt arbete).
Meriterande: Projektledning/koordinering, materialkunskap och mätning/offert.
Ansökan: Skicka CV eller kort presentation. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
VIA EPOST MED CV OCH KORT PRESENTATION
E-post: info@sthlmmattor.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Mattor och Golv AB
(org.nr 556322-2289)
Valhallavägen 143 (visa karta
)
115 31 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Mattor AB Jobbnummer
9748759