Projektledare - Digital transformation
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Projektledare - Digital transformation
Om uppdraget
Migrationsverket genomför en omfattande digital transformation med målet att i högre takt nyttja digitaliseringens möjligheter i hela verksamheten - från styrning och ledning till teknisk utveckling. Som konsult kommer du att spela en central roll i detta förändringsarbete genom att leda och samordna projekt inom transformationen.
Uppdraget innebär att du ansvarar för projektets genomförande, inklusive:
Planering
Styrning av tid och budget
Rapportering till styrgrupp
Kommunikation med relevanta intressenter, både internt och externt
Projekten är en del av en större helhet och bedrivs i en komplex miljö med många beroenden.
Detta är ett konsultuppdrag hos Migrationsverket.
Omfattning och villkor
Omfattning: 100%
Uppdragsperiod: ASAP - 2027-12-31
Placeringsort: Norrköping
Distansarbete: Möjligt efter överenskommelse, resor förekommer
Säkerhetsskydd: Ej aktuellt
Kompetensnivå
Nivå 4 - mycket hög kompetens och lång erfarenhet (cirka 9-12 år eller mer)
Förmåga att leda komplexa uppdrag och större grupper
Arbeta självständigt med hög kvalitet
SKA-krav
CV på svenska ska bifogas för verifiering av krav och kompetensnivå.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet som projektledare inom IT-projekt
Minst 5 års erfarenhet av projektledning av projekt som styrs enligt etablerad projektstyrningsmodell (Props, XLPM, Pejl, Prince2 eller motsvarande)
Minst 5 års erfarenhet av projektledning av projekt i stora organisationer (fler än 1000 medarbetare)
BÖR-krav
Minst 3 års erfarenhet av projektledning inom offentlig verksamhet
Erfarenhet av arbete med ansökning om medfinansiering från EU-fonder (t.ex. Europeiska flyktingfonden, Europeiska gränsfonden eller liknande) de senaste 3 åren
Erfarenhet av projekt som etablerar eller utvecklar informationsstyrning
Erfarenhet av att ha verkat i projekt som är en del av ett program
Detta uppdrag passar dig som är en senior projektledare med vana att driva komplexa IT-projekt i stora organisationer och som vill bidra till en samhällsviktig verksamhet genom digital transformation.
Startdatum: ASAP
Slutdatum: Öppet
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen och dina svar ligger till grund för urvalet. Att besvara frågorna är en förutsättning för att ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
