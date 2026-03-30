Projektledare - Byggnadsverk
Vi söker en Projektledare byggnadsverk till en offentlig aktör med ansvar för trafik- och stadsmiljö.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen omfattar operativ och administrativ projektledning inom reinvesteringsprojekt för broar och byggnadsverk, kombinerat med ansvar som beställare, projekteringsledare och teknisk specialist. Uppdraget innebär även att stödja andra beställare, samordna intressenter samt säkerställa kravställning, funktion och underhåll i komplexa infrastrukturprojekt.Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Operativ projektledning
Administrativ projektledning i systemverktyg såsom Agresso, Hypergene och TOJ
Datahantering i AVIMA enligt bestämd projektmall
Tillämpning av Projekthandbok samt Lilla Projekthandboken för aktuella projekt
God kännedom och tillämpning av Teknisk handbok
Leda och stötta/styra andra projektledare
Samordning med interna samt externa intressenter
Hantera avtals relaterade frågor och upphandlingar
Projekteringsledare
Beställarstöd samt områdessakkunnig för andra beställare
Bevaka produktionstekniska aspekter, säkerställa funktion och underhållsstrategi samt kravställa vid förändringar eller nybyggnation av konstruktioner
Besvara remisser från externa intressenter i frågor som berör konstruktion, produktionsteknik och underhåll
Ansvara för broreparationsprojekt
Utbyte av brons tätskikt
Betongreparationer till följd av läckande tätskikt och fogar, inklusive bilning och pågjutning av identifierade skador
Reparation av läckande och ojämna fogar
Korrigering av broars avvattningssystem
Mindre reparationer av närliggande konstruktioner
Krav (OBS, obligatoriska)
Civilingenjör väg och vatten / samhällsbyggnad eller motsvarande.
Du har erfarenhet av broprojekt avseende projektledning och projekteringsledning.
Du har erfarenhet av konstruktioner i broprojekt.
Du har erfarenhet och kompetens att genomföra konstruktionsredovisning enligt Trafikverkets regelverk för brobyggande.
Kunskap om gällande lagstiftning, nationella riktlinjer samt stadens riktlinjer och styrdokument.
God kännedom om samhällsbyggnadsprocessen.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av arbete som beställare i offentlig beställarorganisation.
Erfarenhet och kompetens att arbete i följande system: TOJ, Agresso och Hypergene samt AVIMA.
Erfarenhet av infrastrukturprojekt i innerstadsmiljöer och ytterstadsmiljöer.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!
