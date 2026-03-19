Projektledarassistent till byggföretag
Företagspresentation
Lybab AB är ett modernt svenskt företag med bred verksamhet inom bygg, måleri, svets och smide, mark och anläggning samt återvinning. Vi arbetar med allt från renovering och nybyggnation till industrilackering och solpaneler - åt både privata och offentliga uppdragsgivare i Stockholmsregionen. Hos oss möter du en dynamisk arbetsmiljö där kvalitet och kundfokus alltid står i centrum.
Om rollen
Vi söker en student eller någon i början av sin karriär som vill växa med oss. Du behöver inte ha mångårig erfarenhet - vi letar efter rätt person, inte det perfekta CV:t.
I rollen stöttar du vår projektledare i det dagliga arbetet. Tjänsten har skapats för att avlasta projektledaren från överbelastningen av uppgifter - framför allt administrativa. Du blir projektledarens högra hand: den som sköter dokumentation, håller koll på deadlines och kalendern, bokar möten, upprätthåller kontakten med kunder och underentreprenörer samt ser till att de dagliga kontorsärendena löper smidigt.
Arbetet sker på vårt kontor i Lidingö (ej distansarbete) och innebär löpande, tät kontakt med projektledaren. Det här är framför allt en stödjande roll - du behöver vara redo att hjälpa till när som helst under arbetsdagen. Projektledaren måste kunna lita på att du finns tillgänglig och reagerar direkt när det behövs. Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
* Stötta projektledaren i löpande administrativt och organisatoriskt arbete - detta är din huvuduppgift och högsta prioritet
* Allmänt administrativt stöd - telefonhantering, e-post, arkivering och övriga löpande ärenden
* Förbereda och sammanställa projektdokumentation - offerter, avtal, checklistor och rapporter
* Stötta med planering och tidsuppföljning av projekt
* Kontakt med kunder, leverantörer och underentreprenörer
* Samordna materialbeställningar och leveranser
* Organisera kontorsmiljön - se till att vardagen fungerar smidigt, inklusive inköp av kontorsmaterial och förnödenheter
Vi söker dig som
* Har goda kunskaper i Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) - krav
* Har B-körkort med manuell växellåda - krav
* Har erfarenhet av AutoCAD eller andra ritprogram - önskvärt, men vi är öppna för kandidater som saknar detta och är villiga att lära sig
* Är strukturerad, noggrann och kan hålla ordning även när tempot är högt
* Är kommunikativ och samarbetsinriktad
* Har kunskaper i svenska och engelska - du behöver inte vara språkligt perfekt, men kunna kommunicera smidigt i arbetsvardagen
I den här rollen behöver du vara beredd på att prioriteringar och uppgifter kan ändras från timme till timme. Projektledaren kan när som helst behöva din hjälp med något brådskande - och just den beredskapen att snabbt växla mellan uppgifter är avgörande. Vissa dagar är intensiva med många saker på gång samtidigt, andra lugnare - men oavsett tempo behöver du vara tillgänglig och flexibel.
Meriterande:
* Kunskaper i polska
Erfarenhet från bygg- eller entreprenadbranschen är inget krav, men kan underlätta samarbetet och förståelsen för våra projekt.
Vem är du?
Du behöver inte ha lång erfarenhet eller specifik utbildning - vi söker rätt person snarare än rätt CV. Är du student som vill jobba vid sidan av studierna, eller någon som precis börjar sin karriär och vill lära sig? Perfekt. Det viktigaste för oss är att du är ansvarsfull, hjälpsam och redo att agera när det behövs.
Vi erbjuder
* En roll där du lär dig projektarbete i praktiken, sida vid sida med en erfaren projektledare
* Flexibel tjänstgöringsgrad - vi anpassar oss efter dina möjligheter (50 %, 75 % eller 100 %)
En öppen, prestigelös arbetskultur i ett växande företag
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lybab AB
(org.nr 556762-3318) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mikolaj Sobczynski mikolaj@lybab.se
9807505