Projektkvalitetsansvarig till Saab Surveillance
2025-09-24
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med en bestående mission: att hjälpa nationer att hålla sina medborgare och samhället säkra. Med stöd av sina 22 000 talangfulla medarbetare driver Saab ständigt gränserna för teknik för att skapa en tryggare och mer hållbar värld. Företaget designar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, kommando och kontroll, sensorer och undervattenssystem.
Övervakning och säkerhet genom toppmoderna sensorer är ett växande affärsområde inom Saab. År 2016 döptes området till Saab Surveillance och här återfinns världskända produkter som flygradarn Erieye, markradarfamiljen Giraffe, radarsystemet Arthur samt systemlösningar för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Arbetsuppgifter
Som Projektkvalitetsansvarig kommer du att spela en central roll i projekten och stötta projektledare med kvalitetsrelaterade uppgifter. Du ansvarar för att ta fram kvalitetsplaner, definierar och följer upp kvalitetsmål samt säkerställer att interna processer och arbetsrutiner efterlevs genom hela processen. Kvalitetssäkringen innefattar dels efterlevnad av krav och standarder, medverkande vid utvärderingar och granskningar samt agerar som kundens representant i alla relevanta frågor under projektets genomförande.
Tjänsten innebär ett brett ansvarsområde inom kvalitetsledning med varierande arbetsuppgifter och kontaktytor. Du blir en viktig del i att säkerställa rätt kvalitetsnivå genom hela projektgenomförandet.
Placering för tjänsten är Göteborg eller Linköping. Projekten omfattar flera av Saabs siter och därför kan resor inom Sverige förekomma.
#LI-DNI Profil
För att vara framgångsrik i denna roll tror vi att du har en civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen eller annan relevant erfarenhet som har gett dig en god förståelse för kvalitetsarbete (tekniskt, produktion och/eller processer). Vi tror att du har ett starkt driv och mod att stå upp för kvalitetsstandarder och se till att rätt nivå av kvalitet upprätthålls i projekten. Du bör också ha god kommunikationsförmåga för att skapa förståelse och en gemensam syn på kvalitet och processer.
Som Projektkvalitetsansvarig bör du även ha ett intresse för processutveckling och förbättringsarbete, och vara villig att driva sådana initiativ. Erfarenhet från flygindustrin är en fördel.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
