Projektkoordinator Ukraina
Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2026-06-22
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Projektkoordinator Ukraina ReAct
Vill du arbeta med ReAct-Action on Antibiotic Resistance och vara del i att brygga mellan vetenskap och policy och skapa förändring vad gäller en av världens största folkhälsoutmaningar? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart och inkluderande medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka en anställning som projektkoordinator hos ReAct på Uppsala universitet.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Mer om institutionens verksamhet finns på https://www.uu.se/institution/medicinska-vetenskaper/
Den aktuella anställningen som projektkoordinator är en del av enheten ReAct. Enheten samarbetar nära med andra delar av universitetet, med ReAct nätverkets andra regionala kontor, genom utbyte med en rad olika institutioner samt civilsamhället både i Sverige och globalt. Mer information om ReAct hittar du här https://www.reactgroup.org/Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Projektkoordinatorn kommer att samordna ReActs Ukrainaarbete, vilket ingår i "The Program for support to Ukraine in the sectors of health, healthcare and social policy 2025–2027". Detta sker i samarbete med Folkhälsomyndigheten och andra aktörer i Sverige. I tjänsten ingår att utveckla aktiviteter för att stödja strategiska mål i Ukrainas nationella handlingsplanen mot antimikrobiell resistens med fokus på målen för vårdhygien, medvetenhet om antibiotikaresistens i befolkningen och bland vårdpersonal samt stärkta mänskliga resurser och utbildning. Arbetet kommer att ske genom onlineplattformar, webbinarier, utveckling av informationsmaterial, möten, landsbesök och andra utbyten. En viktig del i detta arbete är att etablera samarbeten inom Uppsala universitet och andra aktörer och institutioner både i Sverige och i Ukraina. Resor inklusive till Ukraina kan bli aktuellt
Anställningen kan innefatta följande arbetsuppgifter:
Samordna och utföra aktiviteter inom ramen för ReActs project "Support to AMR mitigation in Ukraine"
Utveckla/anpassa/organisera översättning av befintliga utbildningsmoduler om vårdhygien som riktar sig till vårdpersonal och studenter i program för att bli hälsovårdsyrken
Samordna och utveckla kurser för sjukvårdspersonal eller andra relevanta grupper inom områdena antibiotikaresistens och vårdhygien
Utveckla/anpassa/organisera översättning av befintligt material för bredare medvetenhetshöjande aktiviteter om antibiotikaresistens riktad mot allmänhet och civilsamhället
Etablera samarbeten inom Uppsala universitet och med andra aktörer och institutioner både i Sverige och Ukraina
Bidra till ReActs arbete med resultatbaserad övervakning och utvärdering (results-based monitoring and evaulation), delta i uppföljningsmöten, bidra till rapportering
Delta i ReActs pågående insatser att mobilisera medel och diversifiera vår givarbas, ta fram konceptpapper, ansökningar och kommunikation med givare.
Delta i samordningsmöten, både internt i ReAct nätverket och med andra aktörer
Bidra till ReActs externa kommunikation med fokus på antibiotikaresistens i humanitära kriser i allmänhet och i Ukraina specifikt
Bidra till ReActs resursmobilisering, genom att utarbeta konceptpapper, ansökningar och ordna möten med givare
Andra administrativa uppgifter eller andra bidrag till ReActs arbete utifrån behov.
Kvalifikationskrav:
Akademisk examen inom medicin, omvårdnad, folkhälsa eller annat område som bedöms som relevant. Tidigare erfarenhet av projektkoordinering och/eller resultatbaserad övervakning och utvärdering och/eller mobilisering av finansiella medel. God pedagogisk förmåga samt tidigare erfarenhet av utveckla och ge undervisning online. Utmärkta kunskaper i ukrainska och engelska i tal och skrift. Tidigare erfarenhet från arbete i Ukraina eller med hälsosektorstöd till Ukraina. Centrala personliga förmågor är: god strategisk förmåga, samarbetsförmåga, organisations- och koordinationsförmåga, engagemang för ReActs vision och värderingar, samt förmåga och vilja att arbeta självständigt och i team med varierande arbetsuppgifter.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av att arbeta med implementering av nationella handlingsplaner mot antimikrobiell resistens, helst på sjukvårdsstrukturnivå eller i projekt med fokus på infektionsförebyggande och kontroll, medvetandehöjande och/eller utbildning.
Erfarenhet från undervisning på läkar- eller sjuksköterskeutbildningar
Erfarenhet av internationellt arbete (humanitärt hjälparbete, utvecklingssamarbete, utbyten eller annat jämförbart)
Kunskaper i andra språk, särskilt svenska är också meriterande
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad från 1 september till 31 december 2026. Omfattningen är heltid. Plats: Uppsala, Sverige.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Sjöblom, enhetschef ReAct, anna.k.sjoblom@medsci.uu.se
+46739866637
Välkommen med din ansökan senast den 5 juli 2026, UFV-PA 2026/2142.
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Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
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751 05 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper Jobbnummer
9971728