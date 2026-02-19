Projektkoordinator till utvecklingsprojekt
Har du erfarenhet av att koordinera större projekt och vill arbeta i ett omfattande ERP-införande? Trivs du i en roll där du får skapa struktur, följa upp aktiviteter och stötta projektledningen i det dagliga arbetet? Då kan det här vara uppdraget för dig!Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns möjlighet till förlängning av uppdraget.Om företaget
Vår kund är en större offentlig verksamhet som befinner sig i en omfattande utvecklingsfas inom logistik och materialflöden. I samband med detta genomförs ett ERP-införande baserat på Microsoft Dynamics 365. Projektet omfattar både system och verksamhet och involverar flera interna funktioner.
Mer information om organisationen ges vid en eventuell intervju.Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektkoordinator arbetar du nära projektledaren och stöttar i planering, uppföljning och samordning av aktiviteter inom ERP-projektet. Du bidrar med struktur och säkerställer att projektet drivs framåt enligt plan.
Exempel på arbetsuppgifter:
Stötta projektledaren i planering och uppföljning av projektaktiviteter.
Samordna möten samt dokumentera beslut och åtgärder.
Följa upp tidplaner, risker och status samt sammanställa rapporter.
Säkerställa struktur i projektets dokumentation och gemensamma arbetsytor.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av arbete som projektkoordinator eller projektadministratör i större projekt.
Erfarenhet av IT- eller systeminförandeprojekt.
Erfarenhet av att arbeta i projektverktyg och samarbetsplattformar.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska, i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av ERP-projekt, gärna inom Microsoft Dynamics 365.
Erfarenhet av logistik-, supply chain- eller materialförsörjningsprocesser.
Erfarenhet av förändringsledning eller verksamhetsinförande.
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad och har en god administrativ förmåga. Du trivs med att arbeta med flera parallella aktiviteter och har förmåga att skapa ordning och tydlighet i en komplex miljö. Vidare är du kommunikativ, samarbetsinriktad och trygg i att ha många kontaktytor, både internt och externt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar proaktivt för att driva arbetet framåt.
Start: Omgående Plats: Uppsala, med möjlighet till arbete på distans enligt överenskommelse Lön: Enligt överenskommelse
