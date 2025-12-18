Projektkoordinator till AI-fabriken Mimer
NAISS, nationell akademisk infrastruktur för superdatorer i Sverige, tillhandahåller storskaliga beräkningsresurser, lagring samt datatjänster för akademiska användare. NAISS är en centrumbildning med Linköpings universitet som värd och har 12 partneruniversitet över hela Sverige.Vi söker nu en strukturerad och proaktiv projektledare till AI- fabriken Mimer som ska stödja ledningen i den dagliga driften av infrastrukturen. Rollen säkerställer att strategiska mål omsätts i effektivt genomförande inom alla aktiviteter kopplade till våra partners och våra användare.
Mimer erbjuder tillgång till AI-optimerade beräkningsresurser och skräddarsydda tjänster som utbildning och support till små och medelstora företag, startups, forskare och myndigheter. Målet är att främja innovation och AI-användande och göra Europa till en ledande AI-kontinent. Mimer drivs av NAISS i partnerskap med RISE Sveriges forskningsinstitut och ingår i EU:s ambitiösa AI Factories-satsning.
Läs mera på https://mimer-ai.eu/about-mimer/, https://www.naiss.se, https://eurohpc-ju.europa.eu/ai-factories_en
Om jobbet
Som projektkoordinator kommer du att hantera arbetsflöden som sträcker sig över flera projekt, samordna och koordinera aktiviteter, upprätthålla kvalitetsstandarder, säkerställa leveransflöden och se till att Mimers organisatoriska maskineri fungerar smidigt. Du ansvarar för att förbereda och följa upp möten med styrelsen, projektledningsgruppen och andra gemensamma sammanträden, underhålla projektets färdplan och riskregister, samordna leveranser amt stödja kvalitetsrutiner, dokumentationsstandarder och projektrapportering.
Du kommer att arbeta nära ansvariga för olika arbetspaket, administrativa team vid NAISS och RISE samt interna och externa intressenter inom akademi, industri, offentlig sektor och partners inom den europeiska superdatorinfrastrukturen (EuroHPC). Rollen är central för att säkerställa hög kvalitet inom Mimers aktiviteter relaterade till teknik, forskning och innovation.
Om dig
Vi söker dig som är självständig och har en stark kommunikationsförmåga samt förmåga att verka i en snabb, måldriven miljö
Krav för anställningen:
• Masterexamen i projektledning, teknik, naturvetenskap, datavetenskap eller annat relevant område.
• Dokumenterad flerårig erfarenhet av projektledning och projektkoordinering inom forskning, innovation eller teknologimiljö.
• Förståelse för samt erfarenhet av att jobba med olika projektmodeller.
• Utmärkta färdigheter i att organisera arbetsflöden, underhålla projektdokumentation och följa upp framsteg i team med flera parter.
• Erkänt god förmåga att arbeta självständigt och proaktivt, med gott omdöme och ett strukturerat arbetssätt.
• Utmärkt kommunikation på både svenska och engelska, både skriftligt och muntligt
Erfarenhet av att skriva rapporter, protokoll och högkvalitativa presentationer.
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat ledningsstöd
• God förmåga att hantera flera uppgifter, deadlines och prioriteringar samtidigt.
God kompetens i digitala samarbetsverktyg (CRM-system, projektledningsverktyg, dokumenthanteringsplattformar).
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete i stora forskningsprojekt, nationella infrastrukturer, EU-finansierade initiativ eller samarbeten med flera parter.
• Bakgrund inom AI, datavetenskap, HPC, digital infrastruktur eller liknande tekniska miljöer
• Erfarenhet av ISO-anpassade kvalitetssystem (t.ex. ISO 9001, ISO 27001) och kontinuitetsplanering.
• Erfarenhet av att förbereda material för granskningar, revisioner eller utvärderingar.
• Kännedom om principer för kvalitetssäkring och strukturerade arbetsflöden (QA-planer, checklistor, granskning av leverabler).
• Tidigare arbete med CRM- eller pipelineverktyg (Pipedrive) för att följa användarengagemang och projektgenomströmning.
• Erfarenhet av samordning mellan akademi och näringsliv
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta vid NAISS som är en centrumbildning med Linköpings universitet som värd. Vi är en växande organisation i snabb utveckling, vilket innebär goda möjligheter till professionell utveckling och nya ansvarsområden. Centret har en bred kompetensbas som inkluderar systemadministration, användarstöd, utbildning och administrativa roller. Läs mer på www.naiss.se
Om anställningen
Tillsvidareanställning, heltid 100 %. Tillträde enligt överenskommelse.
Anställningen innebär en befattning som koordinator.
Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass. Om så är fallet kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet är en statlig arbetsgivare och tillämpar individuell lönesättning. Vi erbjuder goda möjligheter att kombinera anställningen med en aktiv fritid.
NAISS ger sina medarbetare möjlighet till distansarbete upp till 40 % av arbetstiden.
