Projektkoordinator som även tillsynshandlägger
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Enheten för samhällsbyggnad / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-07-15
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När du jobbar på länsstyrelsen får du använda din kunskap på landets bredaste myndighet. Länsstyrelsen är statens företrädare i länet och ser till att nationella mål får genomslag. Med hänsyn till regionala förutsättningar gör vi avvägningar mellan olika samhällsintressen. Detta genom samarbete mellan experter inom en rad olika områden och i samverkan med myndigheter, kommuner och organisationer.
På länsstyrelsen skapar vi samhällsnytta och påverkar samhällsutvecklingen, varje dag. Det är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet. Låt din kunskap bli en kraft för Östergötland.
Nu söker vi
En kollega som kommer arbeta 60% som projektkoordinator och 40% som tillsynshandläggare. Projektkoordinatorrollen är inom framtagandet av en anläggningsplan för kärnkraft. Anläggningsplan syftar till att möjliggöra kärnkraftsuppdraget i Sverige.
Avseende tillsynshandläggarrollen består det av att tillsyna och följa upp två av våra bostadsstöd.
Om enheten
Du kommer att tillhöra enheten för samhällsbyggnad som arbetar med frågor som rör hållbar samhällsplanering och boende. Främst arbetar vi med ärendehandläggning och rådgivning samt deltar i utredningar och utvecklingsprojekt inom de olika områdena. Totalt är vi cirka tretton medarbetare på enheten. På vår arbetsplats har du roligt, utvecklas och arbetar tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetare och chefer. Vårt arbete är meningsfullt och hållbart. Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer varieras inom de två områdena men i huvudsak inom projektkoordinatorrollen för anläggningsplan för kärnkraft är de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Administrativa uppgifter såsom skriva protokoll, lämna ut handlingar, boka möten m m. Samarbete med vår kommunikationsenhet samt vara webbredaktör för att hålla vår hemsida inom frågan uppdaterad. Hantera uppgifter från projektledarna.
Inom rollen som tillsynshandläggare av bostadsstöd är de huvudsakliga arbetsuppgifterna att utföra tillsyn inom två olika bostadsstöd (HYS och ENE). Stödja inom de administrativa uppgifterna såsom bevaka e-postlåda, lämna ut handlingar, finnas tillgänglig för inkomna frågor m m.
Ska-krav för tjänsten:
Minst treårig universitets- eller högskoleexamen inom statsvetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av tillämpning och kunskaper om plan- och bygglagen (PBL),
God kännedom om detaljplaneprocesserna
Erfarenhet av samhällsplanering i statlig verksamhet
Goda kunskaper i att formulera sig i tal och skift på svenska språket.
Goda kunskaper i att läsa och förstå kartmaterial.
God datorvana. Behärska och tillämpa Officepaketet.
Meriterande:
Det är meriterande om du har:
Kompletterande utbildningar inom samhällsplanering.
statlig erfarenhet från Länsstyrelsen av samhällsbyggnadsfrågor och/eller miljöbalken
arbetat tvärsektoriellt
erfarenhet av tillämpning och/ eller kunskaper om miljöbalken,
erfarenhet/kännedom av arbete med bostadsstöd inom Länsstyrelsen
intresse för energifrågor
Arbetat i Bofinc
Arbetat i digitala diarieföringssystem
Erfarenhet av ärendehantering.
B-körkort
Som person
Viktigt är att du är trygg, stabil och har självinsikt. Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Är lugn och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningen är
En särskild visstidsanställning fram till 31 december 2026. Tillträde enligt överenskommelse gärna så snart som möjligt.
Vill du veta mer kontakta:
Enhetschef, Anette Eriksson, telefon: 010-223 53 46.
Fackliga företrädare:
SACO, Sofie Helgesson, telefon: 010-223 53 71.
ST, Nina Stenmark, telefon: 010-223 53 04.
Välkommen med din ansökan
Som du skickar via www.varbi.com.
Din ansökan ska ha inkommit senast 5 augusti 2026, ange ref nr: 12460.
På myndigheten tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T
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Jobba hos oss | Länsstyrelsen Östergötland
Inom staten rekryterar vi efter principen om förtjänst och skicklighet. Det innebär att vi gör en helhetsbedömning och arbetar efter kompetensbaserad rekrytering som en kvalitetssäkring för objektivitet och icke-diskriminering.
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Om Länsstyrelsen i Östergötlands län | Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Så hanterar vi dina personuppgifter:
Så hanterar vi dina personuppgifter | Länsstyrelsen Östergötland Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Östergötlands Län
(org.nr 202100-2270), https://www.lansstyrelsen.se/
Östgötagatan 3 (visa karta
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581 86 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Enheten för samhällsbyggnad Kontakt
Nina Stenmark, ST 010-2235304 Jobbnummer
10003718