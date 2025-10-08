Projektkoordinator projekteringsenheten - Lovön
Fortifikationsverket söker en projektkoordinator till projekteringsenheten på Lovön. Söker du en administrativ och koordinerande roll? Är du en person som vill jobba i nära samarbete och stötta serviceinriktat våra projektledare och projektörer i en verksamhet där höga krav ställs på säkerhet och struktur? Välkommen att läsa mer och söka tjänsten
Fortifikationsverket är en statlig myndighet med uppdrag att förse Försvarsmakten och andra myndigheter inom totalförsvaret med anpassade och säkra fastigheter. Vi äger, bygger och förvaltar ett unikt fastighetsbestånd över hela Sverige - från moderna lokaler till tekniskt avancerade anläggningar.
Vår projektavdelning ansvarar för bygg- och anläggningsinvesteringar och växer i takt med våra kunders behov. Här arbetar omkring 235 engagerade medarbetare som alla bidrar med sin kompetens för att vi ska bygga säkert, kvalitativt och kostnadseffektivt. Vi har en kultur som bygger på samarbete, respekt och utveckling - och vi arbetar aktivt för att vara en inkluderande arbetsplats med jämn könsfördelning och lika möjligheter för alla.
Projekteringsenheten är under uppbyggnad och har uppdraget att med egen personal genomföra projektering från förstudie till bygghandling av säkra anläggningar. Enheten är under stark tillväxt och består idag av enhetschef och tre gruppchefer.
Till projekteringsenheten söker vi dig som vill ta en koordinerande roll i nära samarbete med projektledare, projekterande personal och övriga funktioner inom verksamheten. Placeringsort för tjänsten är på Lovön vid Drottningholm.
Din vardag som projektkoordinator på projekteringsenheten
Som projektkoordinator arbetar du i en operativ och administrativ roll där du har en nyckelfunktion i att säkerställa att våra projekt och medarbetare har rätt behörigheter, tillträden och produktionsförutsättningar. Du samarbetar tätt med projektledare, projekterande personal och interna stödfunktioner för att säkerställa att alla administrativa delar i projektens genomförande fungerar smidigt.
I din roll ingår bland annat att:
• Hantera och samordna behörigheter och tillträdesansökningar
• Stötta i den operativa produktionsplaneringen tillsammans med projektledare, inklusive koordinering av resurser och lokaler
• Administrera projektinformation och dokumentation i relevanta system
Rollen innebär att arbeta proaktivt och serviceinriktat i en verksamhet där höga krav ställs på säkerhet och struktur. Eftersom det är en delvis ny roll kommer det finnas möjlighet att vara med och forma arbetssätt och rutiner tillsammans med övriga kollegor.Publiceringsdatum2025-10-08Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning inom för tjänsten relevant område alternativt annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Några års erfarenhet av att arbeta administrativt i en koordinerande roll inom större organisation
• Dokumenterad erfarenhet av att hantera behörigheter, tillträden eller andra säkerhetsrelaterade administrativa uppgifter
• Goda kunskaper i Officepaketet, framför allt i Excel, Word och PowerPoint
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
• B-körkort
Meriterande är:
• Tidigare arbete inom bygg- eller fastighetsbranschen, gärna i en koordinerande roll
Din personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen behöver du vara:
• Strukturerad och noggrann - du arbetar systematiskt och håller ordning även i komplexa flöden
• Samarbetsinriktad - du har lätt för att bygga relationer och kommunicera med olika yrkesgrupper
• Lösningsorienterad - du ser hinder som något att ta dig förbi, inte fastna i
• Ansvarstagande - du tar initiativ och driver dina arbetsuppgifter framåt självständigt
• Ett högt säkerhetstänk
Du har också förmågan att behålla lugn och fokus även i perioder med högt tempo och många parallella processer.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Lovön. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 26 oktober 2025. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Tänk på att de frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi vill ha din ansökan på svenska.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Johan Schärdin 010-44 45 689 eller rekryteringsspecialist Sonja Sand, 010- 44 44 983. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
