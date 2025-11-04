Projektkoordinator, Linköping
Är du en strukturerad och kommunikativ person med erfarenhet av projektkoordinering och säkerhetsrelaterade uppgifter? Nu söker Jefferson Wells en projektkoordinator till ett uppdrag hos Saab Dynamics.
Om rollen
Som projektkoordinator kommer du att spela en viktig roll i att stödja projekt- och programledare samt andra nyckelpersoner i projektets genomförande. Du arbetar nära verksamheten och bidrar till att säkerställa att projekt levereras enligt plan, med hög kvalitet och i enlighet med säkerhetskrav.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Hantering av krypterad kommunikation och exportkontrollerade försändelser
* Administrativt stöd till projektledare och kontraktsansvariga
* Planering och samordning av konferenser, kundmöten, utbildningar och studiebesök
* Säkerhetsadministration och stöd i att följa säkerhetsrutiner
Aktivt deltagande i kundmöten och projektinterna aktiviteter

Profil
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
* Flera års erfarenhet från en liknande roll, t.ex. inom administration, projektkoordinering eller säkerhetsklassad verksamhet
* God vana att arbeta i affärssystem och med informationshantering i t.ex. SharePoint, wiki och intranät
* Förmåga att kommunicera tydligt och effektivt med olika nivåer i organisationen
* Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
* En strukturerad och noggrann arbetsstil, med förmåga att skapa ordning även under press
* Ett serviceinriktat och initiativtagande förhållningssätt, samt lätt för att bygga förtroendefulla relationer
Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag via Jefferson Wells, med placering hos Saab Dynamics i Linköping. Uppdraget erbjuder en unik möjlighet att arbeta i en högteknologisk och säkerhetsklassad miljö, där du får bidra till viktiga projekt inom försvarsindustrin.
Säkerhetskrav
Tjänsten kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För vissa befattningar kan krav på specifikt medborgarskap förekomma.
Vad kan vi erbjuda dig
Som konsult på Jefferson Wells erbjuds du möjligheten att utveckla dina kunskaper i uppdrag hos några av Sveriges största företag inom flera olika branscher. På Jefferson Wells är vi stolta över våra konsulter, och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Vi arbetar tillsammans med din karriärplan, så att både du och din konsultchef har förståelse för just dina mål och vilka kompetenser som du vill utveckla.
Våra konsulter erbjuds en trygg anställning inom kollektivavtal, med bl.a. övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar. Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult, är du välkommen att mejla ansvarig Konsultchef Isyan Baykal Tamburaci, isyan.baykal.tamburaci@jeffersonwells.se
