Projektkontorschef
2026-06-02
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Din roll
Vi söker en erfaren och engagerad Projektkontorschef som vill leda och utveckla vårt projektkontor. Projektkontoret består av sex erfarna projektledare som ansvarar för samtliga Gripen-projekt inom området. Här får du en central roll där du både driver utveckling framåt och skapar rätt förutsättningar för dina medarbetare att lyckas.
Som Projektkontorschef har du ett tydligt linjeansvar för projektledarna, där du arbetsleder, utvecklar och stöttar dem i deras uppdrag. Du säkerställer att teamet har rätt förutsättningar, kompetens och prioriteringar för att leverera enligt mål.
Samtidigt arbetar du delvis operativt som projektledare i verksamheten.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och utveckla projektkontorets projektledare i ett linjeperspektiv
Säkerställa en effektiv projektverksamhet med ändamålsenliga processer, metoder och verktyg
Driva och följa upp projekt utifrån tid, teknik och ekonomi
Säkerställa ett framåtblickande och strategiskt arbete på linjeenheten avseende projekt, kompetens och förmåga.
Representera verksamheten i dialog med kunder, leverantörer och partners
Vara en aktiv del av områdets ledningsgrupp
Vi söker dig som är en erfaren ledare med stark projektbakgrund och förmåga att skapa struktur, tydlighet och framdrift. Som Projektkontorschefs har du förmåga att skapa struktur, prioritera och hålla fokus på helheten. Du är kommunikativ, tydlig och trivs i samarbete där du bidrar till en hjälpsam och inkluderande kultur, samtidigt som du har ett tekniskt intresse.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av personalledande roller, gärna inom teknik eller projektorienterade organisationer.
Vana av ledningsgruppsarbete och förmåga att se till hela verksamhetens behov.
Ett genuint intresse för att bygga kultur och utveckla arbetssätt tillsammans med andra.
En god kommunikativ förmåga och ett pragmatiskt förhållningssätt till metodik.
Flytande svenska och god engelska
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
