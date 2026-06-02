Smörjtekniker till Forsmarks Kraftgrupp
Academic Work Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Östhammar Visa alla maskinreparatörsjobb i Östhammar
2026-06-02
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Östhammar
, Uppsala
, Sala
, Enköping
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på en av Sveriges mest betydelsefulla arbetsplatser? Hos Forsmarks Kraftgrupp får du en roll med stort eget ansvar och frihet, där din insats direkt bidrar till en säker och stabil energiproduktion. Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Som smörjtekniker ingår du i ett team som ansvarar för mekaniskt underhåll av dieselmotorer, ventiler och pumpar. Du arbetar för att säkerställa driftssäkerheten genom proaktiva och tillståndsbaserade underhållsinsatser i en roll som präglas av självständighet.
Du erbjuds
En roll med mycket frihet under ansvar. Jobbet ska utföras, du lägger upp det som du tycker passar bäst!
Ett gediget introduktionspaket med utbildningar och kompetensutvecklingDina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett helhetsansvar för smörj- och oljeunderhåll på anläggningen där du planerar och utför dina uppgifter självständigt under veckan.
Utföra smörjning, oljebyten och vibrationsmätningar på mekaniska komponenter
Förbereda och planera arbeten inom området
Deltagande i utvecklingsarbete inom TBU (Tillståndsbaserat underhåll)
Underhåll på andra komponenter såsom pumpar och ventiler kan förekomma
Vi söker dig som
Gymnasieexamen
Grundläggande kunskaper inom mekanik och teknisk förståelse
Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har
Kunskap inom tribologi
Erfarenhet av lagermontage
Bakgrund från processindustri eller pappersmassa
Erfarenhet av tillståndsbaserat underhåll (TBU)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Stabil
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "GIS7QI". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Drottninggatan 6 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9942766