Medarbetare till Expeditionstjänst Hagfors Airport
2026-06-02
HAGFORS KOMMUN ERBJUDER DIG STORA MÖJLIGHETER TILL BALANS I LIVET. HÄR KAN DU GÖRA KARRIÄR OCH SAMTIDIGT
NJUTA AV ETT GÔTT LIV MED HÖG LIVSKVALITET. VI ÄR ETT MODIGT FÔLK MED FRAMÅTANDA SOM UPPSKATTAR
KOMBINATIONEN AV DEN LILLA STADENS POTENTIAL OCH NÄRHETEN TILL EN STORSLAGEN NATUR.
VÅRT HANDLINGSKRAFTIGA NÄRINGSLIV STÄRKER KOMMUNEN OCH SÄTTER HAGFORS PÅ DEN INTERNATIONELLA KARTAN. DEN
LOKALA FLYGPLATSEN GÖR ATT DET ÄR NÄRA TILL STOCKHOLM OCH RESTEN AV VÄRLDEN, VILKET SKAPAR MÖJLIGHETER I BÅDE
JOBB- OCH PRIVATLIVET. TILLSAMMANS HJÄLPS VI ÅT ATT SKAPA ETT RIKT LIV OCH FORMA EN ATTRAKTIV KOMMUN. LÄS MER
OM HUR DET ÄR ATT ARBETA HOS OSS PÅ HAGFORSSTRATEGIN.
LÄNK TILL HAGFORSSTRATEGIN.
OM TJÄNSTEN
HAGFORS FLYGPLATS DRIVS I EGEN REGI, VILKET INNEBÄR ATT VI SJÄLVA SKÖTER ALL INCHECKNING OCH HANDLING FÖR VÅR
LINJETRAFIK TILL OCH FRÅN STOCKHOLM ARLANDA SAMT ANNAN TRAFIK. DU BLIR EN DEL AV ETT LITET, SAMMANSVETSAT
TEAM DÄR DU PERSONLIGEN VÄLKOMNAR VÅRA RESENÄRER OCH SER TILL ATT FLYGPLATSENS DAGLIGA FLÖDE INOM
GROUND- PASSAGERAR HANDLING FUNGERAR SMIDIGT, SÄKERT OCH EFFEKTIVT.
OMFATTNING OCH ARBETSTIDER
● ANSTÄLLNINGSFORM: TIMANSTÄLLNING.
● ARBETSTID: CIRKA 15 TIMMAR I VECKAN.
● ARBETSTIDERNA ÄR SCHEMALAGDA OCH ANPASSADE EFTER VÅRA FLYGAVGÅNGAR TILL OCH FRÅN ARLANDA.
HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
● VÄLKOMNA RESENÄRER: TA EMOT PASSAGERARE VID DISKEN INFÖR FLYGNINGEN TILL ARLANDA.
● DOKUMENTKONTROLL: KONTROLLERA BILJETTER, IDENTITETSHANDLINGAR OCH BOKNINGAR.
● BAGAGEHANTERING: REGISTRERA, VÄGA OCH TAGGA BAGAGE I SYSTEMET SAMT HANTERA EVENTUELLA
BAGAGEFRÅGOR.
● INFORMATION: GE TYDLIG INFORMATION OM FLYGNINGEN, TIDER OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.
● PROBLEMLÖSNING: HANTERA AVVIKELSER FLEXIBELT, EXEMPELVIS VID FÖRSENINGAR ELLER OMBOKNINGAR.
● SAMT ANDRA FÖREKOMMANDE ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
GRUNDKRAV FÖR TJÄNSTEN
● KÖRKORT: B-KÖRKORT ÄR ETT ABSOLUT KRAV FÖR ATT KUNNA HANTERA ARBETSUPPGIFTERNA PÅ
FLYGPLATSOMRÅDET.
● SPRÅK: DU TALAR OCH SKRIVER BÅDE SVENSKA OCH ENGELSKA OBEHINDRAT.
● HÖG SERVICEKÄNSLA: DU BRINNER FÖR KUNDSERVICE OCH ETT PERSONLIGT BEMÖTANDE.
● LUGN UNDER PRESS: DU BEHÅLLER FOKUS OCH ETT LEENDE ÄVEN NÄR TIDSSCHEMAT ÄR STRAMT.
● SYSTEMFÖRSTÅELSE: DU HAR GOD TEKNISK KUNSKAP FÖR ATT ARBETA I INCHECKNINGSSYSTEM.
● FLEXIBILITET: DU TRIVS MED VARIERANDE ARBETSTIDER ANPASSADE EFTER VÅRA FLYGAVGÅNGAR.
VAD VI ERBJUDER
VI ERBJUDER EN UNIK ARBETSPLATS MED STARK LOKAL FÖRANKRING OCH KORTA BESLUTSVÄGAR.
DU KOMMER ATT FÅ GÅ INTERNA UTBILDNINGAR SOM KRÄVS FÖR TJÄNSTEN KONTINUERLIGT.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
I tjänsten i Hagfors kommun innebär det att BankID behövs för vissa arbetsuppgifter.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Hagfors Kommun
(org.nr 212000-1884), https://www.hagfors.se/undersidor/arbete-och-naringsliv/lediga-jobb.html
Dalavägen 10 (visa karta
)
683 80 HAGFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsavdelningen, Flygplatsen Kontakt
Flygplatschef
Marie-Louise Davidsson marie-louise.davidsson@hagfors.se 070-3290948 Jobbnummer
9942768