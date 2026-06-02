Arbetsterapeut till VC Förslöv och VC Sjöcrona i Höganäs
Gör skillnad. Varje dag.
Nu söker vi en arbetsterapeut som får möjlighet att arbeta både på Vårdcentralen Förslöv och Vårdcentralen Sjöcrona. Varmt välkommen till oss! Hos oss får du möjlighet att bidra till en primärvård som präglas av omtanke, professionalism och goda förutsättningar för utveckling. Din huvudenhet blir enligt överenskommelse och vi är mycket måna om att kunna erbjuda en god och hållbar arbetsmiljö.
Förslöv är beläget på natursköna Bjärehalvön i nordvästra Skåne. Vårdcentralen Förslöv har vuxit senaste åren och vi har nu cirka 6280 listade patienter och 24 engagerade medarbetare som arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, fysioterapeuter, dietist samt medicinska sekreterare.
Med närhet till havet och naturen på Kullahalvön ligger Vårdcentralen Sjöcrona placerad i pittoreska Höganäs, i nordvästra Skåne. Vårdcentralen ligger centralt med goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter. Vårdcentralen Sjöcrona har ca 9300 listade patienter. Vårt team består av 35 medarbetare inom professionerna som ovan.
På våra enheter erbjuder vi god tillgänglighet med hög kvalitet och professionellt bemötande. Vårt mål är en god hälsa och livskvalitet för våra patienter, där vi ser till att de kommer i kontakt med rätt person och får rätt vård. Inom vårt område samarbetar enheterna nära för att ta tillvara kompetens, stärka kontinuiteten och skapa en trygg och hållbar arbetsmiljö. Du kommer att arbeta nära dina arbetsterapeutkollegor på vårdcentralen Delfinen i Höganäs samt på Vårdcentralen Laxen i Ängelholm.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-02Arbetsuppgifter
I rollen som arbetsterapeut har du varierande arbetsuppgifter med både mottagningsbesök, hembesök och gruppbehandlingar där du möter patienter i alla åldrar. Du blir en viktig del av vårt tvärprofessionella team och arbetar nära flera olika yrkeskategorier för att tillsammans skapa en trygg och tillgänglig vård för våra patienter.
Som arbetsterapeut är du första instans för diagnostisering och behandling av skador i hand, underarm och armbåge. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka vid kognitiva utredningar samt förskrivning och utprovning av hjälpmedel. På vårdcentralen Förslöv kommer även uppdraget som Rehabiliteringskoordinator att ingå i tjänsten.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för primärvård och trivs i en roll där du får kombinera självständigt arbete med nära samarbete tillsammans med andra professioner. Som person är du ansvarstagande, flexibel och trygg i din yrkesroll. Du har ett gott bemötande och arbetar alltid med patientens behov i fokus. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
När det gäller de formella kraven för tjänsten välkomnar vi dig som är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är också ett krav. Vi ser gärna att du har arbetat några år inom yrket och har erfarenhet inom primärvården samt systemet PMO.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund- välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328210".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
223 81 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Carolina Nilsson Tibell, Verksamhetschef 0725-95 12 05
