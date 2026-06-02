Senior Teknisk projektledare inom bild- och funktionsdiagnostik
2026-06-02
Publiceringsdatum2026-06-02Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett omfattande förändringsarbete där flera journalsystem och it-stöd inom vården moderniseras för att skapa en mer tillgänglig, effektiv och framtidssäker it-miljö. I den här rollen leder du ett projekt inom bild- och funktionsdiagnostik med fokus på att samordna införande, realisering och förankring av lösningar som möter verksamhetens behov och fungerar tillsammans med befintliga system och tjänster.
Du arbetar som huvudprojektledare i en komplex vårdmiljö med många intressenter, höga krav på struktur och tydlig styrning. Rollen kombinerar teknisk förståelse, verksamhetsnära samarbete och ledarskap i en miljö där rätt genomförande får stor betydelse för hur vården arbetar framåt.
ArbetsuppgifterDu planerar, styr och driver projektet från etablering till genomförande och införande.
Du bygger upp projektorganisationen med tydliga roller, ansvar och arbetssätt.
Du tar fram kommunikationsplaner och skapar struktur i samarbetet mellan verksamhet, IT och externa parter.
Du säkerställer att lösningen levereras enligt beslutad design och att utveckling, konfigurering och test genomförs på ett samordnat sätt.
Du leder styrgruppsmöten, leverantörsmöten och andra arbetsmöten samt håller projektbeställare och intressenter uppdaterade om status och avvikelser.
Du driver flera parallella arbetsströmmar och ansvarar för riskhantering, intressentanalys och ekonomisk uppföljning.
Du ser till att nödvändig utbildning planeras och genomförs inför införande.
Du väger in informations- och IT-säkerhet i projektets alla delar och omsätter verksamhetens mål till konkreta tekniska lösningar.
KravMinst tolv (12) års dokumenterad erfarenhet av att arbeta som teknisk projektledare inom regional hälso- och sjukvård.
Minst åtta (8) års dokumenterad erfarenhet av att arbeta som teknisk projektledare för bild- och funktionsmedicin inom regional hälso- och sjukvård.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta som projektledare för införande av vårdinformationssystem inom bild- och funktionsdiagnostik inom regional hälso- och sjukvård.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i IT-systemet Sectra RIS/PACS.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta enligt förvaltningsstyrningsmodellen PM3.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av upphandling och införande av bild- och funktionstjänst inom bild- och funktionsdiagnostik inom regional hälso- och sjukvård.
Erfarenhet av förvaltningsarbete inom bild- och funktionsdiagnostik.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7837210-2031405". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
