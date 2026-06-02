Besiktningstekniker till Besikta i Arendal
På vår station i Arendal delar vi en gemensam passion för allt som rullar! Här får du en varierad och social arbetsdag där du möter kunder och kombinerar ditt tekniska intresse med servicekänsla. Som besiktningstekniker bidrar du till ökad trafiksäkerhet i Sverige genom noggranna och säkerhetsfokuserade fordonsbesiktningar och en positiv kundupplevelse.
Stationen i Arendal Arendal är en tungstation där vi tar emot alla typer av fordon, från motorcyklar och personbilar till tunga lastbilar och bussar. Här får du en bred kompetensutveckling och möjlighet att certifiera dig för både lätta och tunga fordon. Du får en spännande arbetsvardag där tekniska utmaningar möter kundkontakt, och du blir en viktig del i arbetet med att skapa trygg och säker trafikmiljö.
Dina arbetsuppgifter Som besiktningstekniker kommer du att utföra noggranna och säkerhetsfokuserade fordonsbesiktningar, samtidigt som du skapar en positiv helhetsupplevelse för våra kunder genom tydlig, trevlig och förtroendeskapande kommunikation. I tjänsten ingår det även försäljning av våra tilläggstjänster och trygghetspaket, där du guidar kunden utifrån deras behov och intressen. Du bidrar till en trygg arbetsmiljö genom samarbete och ansvarstagande, och möter en varierande arbetsdag fylld med tekniska utmaningar och kundkontakt.
Från fordonsintresse till certifierad tekniker För att lyckas i tjänsten erbjuder vi en omfattande utbildning som leder till att du blir certifierad besiktningstekniker för de fordon du kommer att arbeta med. Utbildningen bygger vidare på ett befintligt fordonsintresse och en grundläggande fordonsteknisk förståelse, något som gör det lättare att ta till sig innehållet och få ut det mesta möjliga av utbildningen. Under utbildningen får du stöd av vår utbildningsorganisation och erfarna handledare, så att du steg för steg känner dig trygg i tjänsten innan du arbetar självständigt.
För hos oss får du mer än bara ett jobb: Utbildning och certifiering till besiktningstekniker - vi satsar på dig och din kompetens En tjänst med ansvar och frihet - där du får driva och utveckla stationen Trygghet och stabilitet - vi är en arbetsgivare med kollektivavtal och schyssta villkor Variation i vardagen - med både teknik, kundkontakt och självständigt ansvar.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för fordon och teknik
Har ett skarpt öga för detaljer och trivs med att arbeta efter fastställda säkerhetskrav
Är engagerad i att kontinuerligt utbilda dig och utveckla din kunskap
Är duktig på att bygga och underhålla goda kundrelationer
Är bekväm med försäljning och ser det som en naturlig del av kundmötet
Trivs i en dynamisk arbetsmiljö och kan snabbt anpassa dig till förändringarPubliceringsdatum2026-06-02Kvalifikationer
Talar och skriver svenska obehindrat
God fordonskunskap och teknisk kompetens
B körkort (manuell)
C körkort och gärna tung MC
Meriterande: Arbetslivserfarenhet och/eller utbildning inom fordonsteknik, sälj samt service. Körkort för fler fordonstyper som är relevant för stationen är meriterande.
Om tjänsten Vi erbjuder en heltidstjänst där anställningen inleds med en provanställning på sex månader, därefter övergår den till en tillsvidareanställning. Arbetstiderna är varierade och förlagda över veckans alla dagar, inklusive kvällar och helger. Tjänstgöring på andra stationer i närområdet kommer att förekomma.
Tillträde och rekryteringsprocess Vi kommer att göra löpande urval. Tillträde sker i slutat av augusti 2026. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi en säkerhetsbedömning som inkluderar belastningsregister, kreditupplysning, företagsverksamhet och körkortsinnehav - alltid med ditt samtycke.
Dela våra värderingar och ansök nu! Vi välkomnar sökanden av olika åldrar, kön och etniska bakgrunder, och det avgörande för oss är att du delar våra grundläggande värderingar GAS - Glädje, Ansvar och Stolthet i arbetet med kollegor och i mötet med våra kunder.
Denna rekrytering hanteras av Fordonsakademin Sverige AB som är ett ledande rekryteringsföretag inom fordonsbranschen i Sverige.
Kontaktperson för denna tjänst är Daniel Adriansson Rekryterande Konsultchef på Fordonsakademin i Göteborg, daniel.adriansson@fordonsakademin.se
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen.
Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare – så starka att de i sin tur lyfter andra.
Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
417 62 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
