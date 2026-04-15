Projektinköpare
2026-04-15
Om rollen
Vi söker en proaktiv och driven projektinköpare med erfarenhet inom elektronik till ett växande team. Du får en nyckelroll i utvecklingen av nya produkter och ansvarar för att driva inköps- och sourcingaktiviteter med fokus på kostnad, kvalitet, leveranssäkerhet och teknisk prestanda.
Du arbetar nära R&D, konstruktion, kvalitet och leverantörer och har ett helhetsansvar för inköpsarbetet - från koncept till industrialisering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda sourcingaktiviteter i utvecklingsprojekt (NPI)
Ta fram och genomföra sourcingstrategier utifrån tidplan, teknik och kostnad
Identifiera, utvärdera och utveckla leverantörer
Stötta ingenjörsteam med leverantörsval och tekniska alternativ
Driva kostnadsoptimering genom analyser, benchmarking och förhandling
Hantera RFQ:er, avtal och kommersiella överenskommelser
Arbeta proaktivt med riskhantering i leveranskedjan
Säkerställa efterlevnad av hållbarhetskrav och relevanta standarder
Rollen innebär ett nära samarbete över funktioner och en viktig position i att säkerställa effektiva och framgångsrika projektleveranser.
Vi söker dig som har erfarenhet av inköp, exempelvis som projektinköpare, strategisk inköpare eller commodity manager, med tydlig koppling till elektronik. Du har god förståelse för tillverkningsprocesser och leverantörsmarknaden samt är en trygg förhandlare med god kommunikativ förmåga.
Du trivs i en projektbaserad och tvärfunktionell miljö, där du hanterar flera parallella uppgifter och arbetar strukturerat mot uppsatta mål. Du har ett analytiskt arbetssätt och behärskar engelska flytande i tal och skrift.
Vi ser gärna att du även har:
Erfarenhet av projektinköp
Vana av affärssystem och inköpsverktyg
Kunskap om kvalitetsverktyg (t.ex. PPAP, APQP, 8D)
Erfarenhet av mekaniska eller elektromekaniska komponenter (meriterande)
Att vara konsult på Consensus
Att vara konsult hos Consensus innebär att du får tillgång till unika möjligheter för både personlig och professionell utveckling. Vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer och att du ska känna dig trygg och motiverad i ditt arbete. Genom kontinuerlig dialog med vår konsultchef ser vi till att du får den support och feedback du behöver för att nå dina karriärmål. Som en del av vårt team är du med och stärker våra kunders verksamheter och samtidigt din egen kompetens. Läs mer om vad vi erbjuder på: https://consensus.nu/bli-konsult-hos-oss/
Nästa steg
Känner du dig redo för att ta nästa steg i din karriär och få möjlighet att använda din expertis för att göra skillnad för oss och våra kunder? Var med på vår resa så skapar vi unika möjligheter tillsammans!
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Annie Engel på annie.engel@consensus.nu
. Ansök redan idag då vi hanterar ansökningar löpande.
Välkommen med din ansökan på www.consensus.nu. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consensus Sverige AB
(org.nr 556629-9284)
111 20 STOCKHOLM
