Projektingenjör till kund i Luleå!

Har du tagit examen inom bygg, samhällsplanering, samhällsbyggnad eller industriell ekonomi? Vi söker nu en projektingenjör till vår kund i Luleå, med start omgående!
OM TJÄNSTEN
I rollen som projektingenjör ansvarar du för att leda och koordinera komplexa projekt från start till mål. Du säkerställer att projektmålen uppnås med hög kvalitet och effektivitet. Din förmåga att översätta tekniska krav till praktiska lösningar blir avgörande för att lyckas i denna roll.
Detta är ett konsultuppdrag som innebär att du blir anställd av Academic Work, men jobbar hos vår kund i Luleå.
• Leda och koordinera projektteam från start till slut
• Utveckla detaljerade projektplaner och tidslinjer
• Säkerställa att tekniska krav och specifikationer uppfylls
• Hantera risker och problem inom projektets ramar
• Kommunicera projektstatus till intressenter och ledning
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom byggnadsteknik, samhällsbyggnad, samhällsplanering, industriell ekonomi alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som relevant
• Har en god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska
• Bor i Luleå och är tillgänglig omgående
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av CAD
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
