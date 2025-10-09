Projektingenjör till Building Karlstad
Ncc AB / Logistikjobb / Karlstad Visa alla logistikjobb i Karlstad
2025-10-09
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ncc AB i Karlstad
, Karlskoga
, Hällefors
, Mariestad
, Götene
eller i hela Sverige
Är du redo för nästa utmaning som Projektingenjör?
Som Projektingenjör på NCC får du en viktig roll i att driva våra projekt framåt - från idé till verklighet. Du blir en del av ett engagerat team där du får möjlighet att utvecklas inom både teknik och ekonomi, samtidigt som du bidrar till att skapa hållbara lösningar för framtidens samhälle.
Om Avdelning Building Örebro/ Värmland
Avdelning Örebro/Värmland är en stark och etablerad aktör på marknaden, särskilt när det gäller stora och komplexa byggprojekt med höga säkerhetskrav. Just nu arbetar vi med flera projekt, bland annat Nobelbadet och Skebäck Vårdcentral.
Hos oss får du en varierad och utvecklande vardag. Inom vårt geografiska område driver vi en bred mix av projekt - från bostäder och kontor till industrilokaler, skolor, badhus, sjukhus och säkerhetsklassade byggnader för både privata och offentliga kunder.
Vi är lokala och har stort mandat i avdelningen, samtidigt som vi har en stor organisation i ryggen där vi drar nytta av hela NCC:s expertis. Det är en trygghet att veta att mycket samlad kompetens finns nära till hands.
Tjänsten som Projektingenjör
Som Projektingenjör hos NCC får du en viktig och central roll i projektteamet. Du arbetar nära projekteringsledare, platschef och projektchef, och stöttar projektledningen inom ekonomi, planering, dokumentation och administration - med särskilt fokus på projekteringsfasen.
I rollen ansvarar du bland annat för att följa upp konsultkostnader, delta i ekonomiska frågor och ge stöd till projekteringsledaren i det dagliga arbetet. Du hanterar dokumentation, driver administrativa processer och ser till att möten planeras och dokumenteras på ett strukturerat sätt. Under projektets tidiga skede är du med och tar fram budgetar, kalkyler och planeringsunderlag, samtidigt som du bidrar till att utveckla effektiva arbetssätt och samverkansformer för projektets fortsatta framdrift.
Din profil
Vi söker dig som vill ta nästa steg i din karriär och bidra till att driva framgångsrika byggprojekt tillsammans med ett engagerat team. Du har en eftergymnasial utbildning inom bygg- och anläggning eller liknande, och har tidigare arbetat som projektingenjör, entreprenadingenjör, projektcontroller eller ekonom, eller haft en annan roll där du utvecklat ett starkt intresse för projektarbete och ekonomistyrning.
Erfarenhet från byggbranschen är meriterande, liksom kunskap inom projektering och BAS-P.
Som person är du strukturerad, ambitiös och engagerad. Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar tydligt och trivs med att ta ansvar. Du har ett serviceinriktat arbetssätt och en god administrativ förmåga, vilket gör att du fungerar väl i en roll med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter. Du är en lagspelare som bidrar med energi, lösningsfokus och engagemang i projektens vardag.
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och interna utbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, förskottssemester samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benifex.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Karlstad med resor inom regionen. Tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
Avdelningen arbetar med säkerhetsklassade projekt.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten vänligen kontakta Projektchef Sandra Björn 076 125 13 39 frågor kring rekryteringsprocessen besvaras av HR Specialist Rekrytering Lana Haddad 072 236 09 63.
Urval och tillsättning sker löpande så skicka in din ansökan så snart du kan, dock senast 8 november 2025.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NCC AB
(org.nr 556034-5174) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Jobbnummer
9548087